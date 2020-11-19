Гвардиола согласился подписать новый контракт с «Манчестер Сити»

Источник утверждает, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял решение продлить контракт с клубом.
Действующее соглашение наставника с МС рассчитано до конца этого сезона. Ранее ходило множество слухов, что Гвардиола близок к уходу из команды.
Сообщается, что Хосеп во время перерыва на матчи сборных обдумывал свое будущее, в итоге наставник принял решение остаться в «Сити».
Он является великим тренером, и тренеров такого уровня в мире мало, чтобы добиваться успехов и в Англии, и в Европе, Манчестер Сити нужен именно такой тренер. Думаю только в случае длительного периода с посредственными или плохими выступлениями, МС будет серьёзно задумываться о смене тренера. А для самого Гвардиолы Манчестер Сити является более чем достойным клубом для его очень высокого уровня мастерства и больших амбиций.
Так что то, что Ман Сити и Хосеп Гвардиола вместе уже много лет, у будет ещё как минимум немало лет, - это логично и практично для них обоих.
Он является великим тренером, и тренеров такого уровня в мире мало, чтобы добиваться успехов и в Англии, и в Европе, Манчестер Сити нужен именно такой тренер. Думаю только в случае длительного периода с посредственными или плохими выступлениями, МС будет серьёзно задумываться о смене тренера. А для самого Гвардиолы Манчестер Сити является более чем достойным клубом для его очень высокого уровня мастерства и больших амбиций.
Так что то, что Ман Сити и Хосеп Гвардиола вместе уже много лет, у будет ещё как минимум немало лет, - это логично и практично для них обоих.