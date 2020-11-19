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Гвардиола согласился подписать новый контракт с «Манчестер Сити»

вчера, 15:28

Источник утверждает, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял решение продлить контракт с клубом.

Действующее соглашение наставника с МС рассчитано до конца этого сезона. Ранее ходило множество слухов, что Гвардиола близок к уходу из команды.

Сообщается, что Хосеп во время перерыва на матчи сборных обдумывал свое будущее, в итоге наставник принял решение остаться в «Сити».

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:42
АПЛ - единственное место на земле, где до сих пор интересно Пепу, по сей день он жаждит здесь взять дабл(АПЛ + ЛЧ), хотя, на данный момент, стать первым в Англии задача не из легких... Пожелаем же ему успехов, даже, если вы болеете за другой клуб АПЛ, ведь, тем интереснее)_...
David Young
David Young
вчера в 16:08
Это правильное решение. Гвардиола является очень важной фигурой в Манчестер Сити уже много лет, принёс команде много трофеев (два титула АПЛ, один Кубок Англии, три Кубка Лиги, два Суперкубка Англии), и сделал клуб по-настоящему сильным и обладающим красивым стилем игры.

Он является великим тренером, и тренеров такого уровня в мире мало, чтобы добиваться успехов и в Англии, и в Европе, Манчестер Сити нужен именно такой тренер. Думаю только в случае длительного периода с посредственными или плохими выступлениями, МС будет серьёзно задумываться о смене тренера. А для самого Гвардиолы Манчестер Сити является более чем достойным клубом для его очень высокого уровня мастерства и больших амбиций.

Так что то, что Ман Сити и Хосеп Гвардиола вместе уже много лет, у будет ещё как минимум немало лет, - это логично и практично для них обоих.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:59
от таких кормушек просто так не уходят)))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 15:51
Странно что шейхи хотят подписать контракт
Брулин
Брулин
вчера в 15:40
Да так-то у Сити и вариантов вместо Пепа нет никаких. Разве что Почеттино только.
holms918
holms918
вчера в 15:34
Правильно сделал, у него хорошо всё получается.
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