Гвардиола согласился подписать новый контракт с «Манчестер Сити»

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вчера, 15:28

Источник утверждает, что главный тренер «Манчестер Сити» принял решение продлить контракт с клубом.

Действующее соглашение наставника с МС рассчитано до конца этого сезона. Ранее ходило множество слухов, что Гвардиола близок к уходу из команды.

Сообщается, что Хосеп во время перерыва на матчи сборных обдумывал свое будущее, в итоге наставник принял решение остаться в «Сити».