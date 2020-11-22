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Бензема пропустит матч против «Интера»

сегодня, 20:11
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал25.11.2020 в 23:00 Не начался

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».

Француз получил травму в игре 9-го тура Ла Лиги против «Валенсии» (1:4), которая состоялась ещё до международного перерыва. Бензема не принимал участие во вчерашнем матче «Реала» против «Вильярреала» (1:1).

Как сообщается, форвард всё ещё не тренируется в общей группе, а занимается по индивидуальной программе. Бензема точно не выйдет в стартовом составе мадридского клуба в игре с «Интером», которая пройдёт 25 ноября. Француз, скорее всего, пропустит встречу.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 20:19
Он посмотрел наверно последний матч барсы, проблевался )) отходняк словил
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:12
Его будет не хватать
Legend 6
Legend 6
сегодня в 20:12
Пережрал тухлых лягушек?
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