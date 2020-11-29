Азар травмировался уже в восьмой раз за 16 месяцев в «Реале»

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сегодня, 10:21

Форвард «Реала» получил травму в матче 11-го тура Примеры против «Алавеса» (1:2).

Это повреждение стало для бельгийца восьмым за 16 месяцев, проведенных в клубе, если не считать заражение коронавирусом. Мадридцы заплатили «Челси» за футболиста 115 млн евро.