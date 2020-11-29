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Азар травмировался уже в восьмой раз за 16 месяцев в «Реале»

сегодня, 10:21

Форвард «Реала» Эден Азар получил травму в матче 11-го тура Примеры против «Алавеса» (1:2).

Это повреждение стало для бельгийца восьмым за 16 месяцев, проведенных в клубе, если не считать заражение коронавирусом. Мадридцы заплатили «Челси» за футболиста 115 млн евро.

Азар травмировался уже в восьмой раз за 16 месяцев в «Реале»

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 14:06
итого 1 раз в 2 месяца...
alex074
alex074
сегодня в 13:59
Зачем Реалу этот хрусталь
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:59
Лучше бы написали сколько минут он провёл на поле в Реале.
Иван Пойлов
Иван Пойлов
сегодня в 13:43
А ещё говорили АПЛ самая жёсткая лига в мире, вон посмотрите Азар столько в АПЛ на больничной койке не лежал
Roger Young
Roger Young
сегодня в 13:26
супер приобретение)
The Frei
The Frei ответ vastudio (раскрыть)
сегодня в 13:14
Давид Луис: "Я так не думаю".
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 13:14
Только только Эден начал возвращать былые кондиции...Травматичность Азара реально пугает. Скорейшего ему выздоровления! И как можно дольше не быть травмированным.
Медив
Медив ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 13:07
Ну я о том и говорю, за Азаром бегал весь мед штаб Челси. Особенно Карнейро. Но то такое... И объяснял тренерам, что ему можно делать, а что нет. Вряд ли в Реале он под таким надзором
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 13:05
Молодчик Абрамович
dimagas2
dimagas2 ответ Медив (раскрыть)
сегодня в 13:03, ред.
И близко не так,он почти все свои травмы в Реале получил на тренировках,значит ему они или не подходят или тупо не прет.Вопрос скорее к тренерскому штабу.Не думаю что игроки его там лупят спецом.
Медив
Медив ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 13:00
Плюс у Челси в те времена было много тафгаев. Если на Азаре жестко фолили, Иванович, Матич и Терри сразу же отвечали. Это охлаждало желание особо грубо против него играть.
Медив
Медив ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 12:56
Ну как причем. За игроком следили: за его нагрузками, состоянием, диетами. Тренеры его оберегали...
В Реале он на общих началах со всеми. Никого там не ипет ежечасно, как там Азарушка поживает. А в Челси волновало всех.
Азар же большой ребенок, за ним надо постоянно следить, чтобы он что то показывал. Реал за ним так не следит, как Челси.
Так что никакой магии тут нет
vastudio
vastudio ответ Rheinfall (раскрыть)
сегодня в 12:50
Челси беглецов не принимает, даже бесплатно)
Медив
Медив ответ bublikyo (раскрыть)
сегодня в 12:45
За Челси он отыграл больше, чем за Реал
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:38
Сразу говорил, что из этого трансфера ничего путного не выйдет.
Азару здоровья!
bublikyo
bublikyo
сегодня в 12:32
Надо забрать у него 7й номер, его нужно заслужить, а Азар уже совсем потерял мотивацию
bublikyo
bublikyo ответ Медив (раскрыть)
сегодня в 12:31
С Роббеном не справились?
dimagas2
dimagas2 ответ Медив (раскрыть)
сегодня в 12:19, ред.
При чем тут штаб?.... если у него всего 1 травма серьезная за 6 лет была,в тот сезон когда Марва плаивли и 10 место заняли.
Медив
Медив ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 12:06
У Челси просто хороший медицинский штаб. Натренировались на ван Гинкеле
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 11:59
В Челси работал как непотопляемый крейсер. В Испании что нехватка кислорода?
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 11:58
то ли дело Барса...им то не пихнут шлак никогда...Дембеле, Коут и Гризман на общую сумму 450млн не в счет. Это из крупных, мелочь не считаю.

А так да, Азар уверенно встал в этот ряд трансферных провалов. Феерично неудачный трансфер. Не знаю, что нужно ему сделать, чтобы исправить это провальное ощущение от его трансфера.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 11:46
Редкостный бельгийский хрусталь в свое время Реал купил:) Азар больше на больничном сидит чем играет. Перес , отправь его бандеролью обратно в Челси , толку от него уже не будет:)
dimagas2
dimagas2 ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
сегодня в 11:27
В Челси все было тип-топ,видать нАзар добился чего мечтал и опустил планку.
Qatar Airways
Qatar Airways ответ Cympak-05 (раскрыть)
сегодня в 11:14, ред.
Ожидал возражений по Бэйлу. Согласен, что если смотреть на его игру в самом начале выступления за Реал - он был даже хорош, большой вклад его был в первом из трёх подряд кубке ЛЧ. На фоне цены в 100 миллионов был бы не провальный результат.
Но есть «но». С учётом зарплаты потеря в деньгах на Бэйла оказалась уже 300 миллионов евро. Плюс к этому разложение дисциплины в раздевалке от валийца и удары по репутации клуба из-за этих всех «Уэльс. Гольф. Реал» и прочих открытых насмешек Гарета над своим работодателем. Думается мне, всё это вместе всё-таки позволяет считать трансфер Бэйла провальным, несмотря на то, что он забил в падении через себя в финале ЛЧ.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:58
Надо сборную"инвалидов" составить.От нас мы делегируем в основу Дзагоева,а в расширенный список-Черышева.
Cympak-05
Cympak-05 ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 10:58
Не фанат Реала. Но мне кажется Бэйл не так уж и плох был. Если не смотреть на зп и сумму трансфера, не мало важных голов забил.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:55
таких кадров хватает везде)) вон дзага тоже не меньше))
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 10:41
Бэйл дубль второй
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:35
Страховая компания на нем разорится.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:34
Хрустальный мальчик Азар
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