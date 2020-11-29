Азар травмировался уже в восьмой раз за 16 месяцев в «Реале»

Форвард «Реала» Эден Азар получил травму в матче 11-го тура Примеры против «Алавеса» (1:2).
Это повреждение стало для бельгийца восьмым за 16 месяцев, проведенных в клубе, если не считать заражение коронавирусом. Мадридцы заплатили «Челси» за футболиста 115 млн евро.
В Реале он на общих началах со всеми. Никого там не ипет ежечасно, как там Азарушка поживает. А в Челси волновало всех.
Азар же большой ребенок, за ним надо постоянно следить, чтобы он что то показывал. Реал за ним так не следит, как Челси.
Так что никакой магии тут нет
В Реале он на общих началах со всеми. Никого там не ипет ежечасно, как там Азарушка поживает. А в Челси волновало всех.
Азар же большой ребенок, за ним надо постоянно следить, чтобы он что то показывал. Реал за ним так не следит, как Челси.
Так что никакой магии тут нет
Азару здоровья!
Азару здоровья!
А так да, Азар уверенно встал в этот ряд трансферных провалов. Феерично неудачный трансфер. Не знаю, что нужно ему сделать, чтобы исправить это провальное ощущение от его трансфера.
А так да, Азар уверенно встал в этот ряд трансферных провалов. Феерично неудачный трансфер. Не знаю, что нужно ему сделать, чтобы исправить это провальное ощущение от его трансфера.
Но есть «но». С учётом зарплаты потеря в деньгах на Бэйла оказалась уже 300 миллионов евро. Плюс к этому разложение дисциплины в раздевалке от валийца и удары по репутации клуба из-за этих всех «Уэльс. Гольф. Реал» и прочих открытых насмешек Гарета над своим работодателем. Думается мне, всё это вместе всё-таки позволяет считать трансфер Бэйла провальным, несмотря на то, что он забил в падении через себя в финале ЛЧ.
Но есть «но». С учётом зарплаты потеря в деньгах на Бэйла оказалась уже 300 миллионов евро. Плюс к этому разложение дисциплины в раздевалке от валийца и удары по репутации клуба из-за этих всех «Уэльс. Гольф. Реал» и прочих открытых насмешек Гарета над своим работодателем. Думается мне, всё это вместе всё-таки позволяет считать трансфер Бэйла провальным, несмотря на то, что он забил в падении через себя в финале ЛЧ.