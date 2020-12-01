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Тотти лайкнул пост Маноласа, который похвалился разгромом «Ромы»

сегодня, 14:20
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Легенда «Ромы» Франческо Тотти попал в неприятную ситуацию. Фанаты римского клуба и персональные болельщики экс-форварда обрушились с критикой на Франческо.

После матча 9-го тура Серии А «Наполи» — «Рома» (4:0) защитник неаполитанцев Костас Манолас в своем Инстаграме опубликовал пост с ликованием после разгромной победы. Сообщение лайкнул Тотти, однако преданные болельщики «Ромы» заметили это, поэтому разозлились на Франческо.

Стоит напомнить, что Манолас и Тотти выступали вместе в свое время за «Рому». Однако и есть вероятность, что Тотти до сих пор обижен на «Рому» из-за его недавнего увольнения.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:46, ред.
Тотти был великолепным игроком, но вот умом его природа обидела.
Скоро как Панов в свинью превратиться.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:28
Тотти всегда радовался неудачам "Ромы". Просто раньше он не выпячивал это. Его интересовала только личная статистика и свой положительный имидж. В конце карьеры это было очень заметно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:27
Рома была просто раздавлена в этом матче. Очень слабо сыграли. Ну , а Тотти свободный человек , и это его дело , кому он ставит лайки.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:21
Меньше по соцсетям надо лазить.
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