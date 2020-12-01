Тотти лайкнул пост Маноласа, который похвалился разгромом «Ромы»

1606821618

сегодня, 14:20

Легенда «Ромы» попал в неприятную ситуацию. Фанаты римского клуба и персональные болельщики экс-форварда обрушились с критикой на Франческо.

После матча 9-го тура Серии А «Наполи» — «Рома» (4:0) защитник неаполитанцев в своем Инстаграме опубликовал пост с ликованием после разгромной победы. Сообщение лайкнул Тотти, однако преданные болельщики «Ромы» заметили это, поэтому разозлились на Франческо.

Стоит напомнить, что Манолас и Тотти выступали вместе в свое время за «Рому». Однако и есть вероятность, что Тотти до сих пор обижен на «Рому» из-за его недавнего увольнения.