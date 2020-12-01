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Гвардиола: «Мы не оказываем давление на судей. Я не согласен с Консейсау»

сегодня, 06:48
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити23:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне выездного матча с «Порту» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов вновь ответил на критику со стороны наставника «драконов» Сержиу Консейсау.

Напомним, первая встреча между командами завершилась победой «Сити» (3:1). После игры Консейсау обвинил Гвардиолу и его помощников в неподобающем поведении на бровке и давлении на арбитров, а также раскритиковал судейство.

Я не согласен с ним. Возможно, такого его мнение, но я не согласен с тем, что мы оказываем давление на судей.

Наше прошлое говорит само за себя. Мы не из тех команд, которые стали бы делать подобное. Я бы признал.

Не согласиться с каким-то одним решением [арбитра] — это другое. Ты можешь прокомментировать одно конкретное действие. Мы работаем здесь уже пять лет, люди в Германии и Испании тоже знают — наше поведение говорит само за себя. Я не согласен [с Консейсау]. Это неправда.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:18
Они с судьми работают без давления, по взаимному согласию.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:25
Консейсау превращается в Маура.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:17
Проигравшие всегда не довольны судейством.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:13
Все оказывают.. Просто в разной мере
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:49
Ещё как оказываете!
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