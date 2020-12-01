Гвардиола: «Мы не оказываем давление на судей. Я не согласен с Консейсау»

Главный тренер «Манчестер Сити» накануне выездного матча с «Порту» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов вновь ответил на критику со стороны наставника «драконов» .

Напомним, первая встреча между командами завершилась победой «Сити» (3:1). После игры Консейсау обвинил Гвардиолу и его помощников в неподобающем поведении на бровке и давлении на арбитров, а также раскритиковал судейство.

Я не согласен с ним. Возможно, такого его мнение, но я не согласен с тем, что мы оказываем давление на судей.

Наше прошлое говорит само за себя. Мы не из тех команд, которые стали бы делать подобное. Я бы признал.

Не согласиться с каким-то одним решением [арбитра] — это другое. Ты можешь прокомментировать одно конкретное действие. Мы работаем здесь уже пять лет, люди в Германии и Испании тоже знают — наше поведение говорит само за себя. Я не согласен [с Консейсау]. Это неправда.