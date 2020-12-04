Карраско может пропустить матч против «Вальядолида»

Полузащитник «Атлетико» Янник Карраско получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1).
Как сообщает официальный твиттер мадридского клуба, футболист не принимал участия в сегодняшней тренировке команды из-за травмы колена. Участие бельгийца в матче 12-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» находится под вопросом. Состояние игрока будет оценено перед игрой.
Флуд, после оскорбления: "А вот и подтверждение)"
Оскорбление: "Одни лишь пуки, как всегда)"
Флуд, после оскорбления: "А вот и подтверждение)"
Оскорбление: "Одни лишь пуки, как всегда)"
Пункт 5.2
Пункт 5.2