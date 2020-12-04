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Карраско может пропустить матч против «Вальядолида»

04 декабря 2020, 23:19
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолидМатч завершен

Полузащитник «Атлетико» Янник Карраско получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1).

Как сообщает официальный твиттер мадридского клуба, футболист не принимал участия в сегодняшней тренировке команды из-за травмы колена. Участие бельгийца в матче 12-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» находится под вопросом. Состояние игрока будет оценено перед игрой.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ alexgurzan (раскрыть)
04 декабря в 23:58
Флуд был за другой комментарий, раньше. "Хрень" характеризует лишь написанное, а не самого человека, поэтому не является оскорблением, имхо. А во втором случае была констатация факта: если человек в своем комментарии чрезмерно много употребил слово "пук", то как ещё сказать?
Cat01
Cat01
04 декабря в 23:49
Будем ждать состав на игру!
alexgurzan
alexgurzan ответ Baggio R. (раскрыть)
04 декабря в 23:43
Оскорбление: "Не надоело всякую хрень писать и самому ее лайкать?"
Флуд, после оскорбления: "А вот и подтверждение)"
Оскорбление: "Одни лишь пуки, как всегда)"
Baggio R.
Baggio R.
04 декабря в 23:36
И тем не менее хотелось бы получить разъяснения
alexgurzan
alexgurzan ответ Baggio R. (раскрыть)
04 декабря в 23:30
https://www.soccer.ru/rules
Пункт 5.2
Baggio R.
Baggio R.
04 декабря в 23:26
Почему не всем отвечаете?
mangox22
mangox22
04 декабря в 23:22
это не критично
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