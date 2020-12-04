Карраско может пропустить матч против «Вальядолида»

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04 декабря 2020, 23:19

Полузащитник «Атлетико» получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1).

Как сообщает официальный твиттер мадридского клуба, футболист не принимал участия в сегодняшней тренировке команды из-за травмы колена. Участие бельгийца в матче 12-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» находится под вопросом. Состояние игрока будет оценено перед игрой.