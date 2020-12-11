Глебов: «На молодёжном Евро не может быть слабых команд»

Защитник «Ростова» и молодежной сборной России прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа молодёжного чемпионата Европы 2021 года.

Добротная группа, хорошие команды. На чемпионате Европы не может быть слабых команд. На этот турнир приедут лучшие молодежные сборные Старого Света на данный момент.

Фаворитом никого не вижу. У нас в голове должны быть мысли: «Мы — фавориты». Мы поедем на Евро биться и сражаться.