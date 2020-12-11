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Глебов: «На молодёжном Евро не может быть слабых команд»

сегодня, 10:41

Защитник «Ростова» и молодежной сборной России Данил Глебов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа молодёжного чемпионата Европы 2021 года.

Добротная группа, хорошие команды. На чемпионате Европы не может быть слабых команд. На этот турнир приедут лучшие молодежные сборные Старого Света на данный момент.

Фаворитом никого не вижу. У нас в голове должны быть мысли: «Мы — фавориты». Мы поедем на Евро биться и сражаться.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 13:23
Да ,вот только воспитывать этот дух некому . С детских команд ребяткам прививается любовь к наживе ,но никак к не футболу ! Это ужасно !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:07
Вы фавориты!
Mangur
Mangur
сегодня в 11:04
Пожелаем удачного выступления
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 10:56
Да ,вот только воспитывать этот дух некому . С детских команд ребяткам прививается любовь к наживе ,но никак к не футболу ! Это ужасно !
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:55
Глебов не защитник. Он опорный полузащитник
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:52
Извини , но " биться и сражаться " никто из вас не умеет . Не научили вас этому ! А на словах - мы все чемпионы !
ОПС
ОПС
сегодня в 10:45
Все правильно. Победный дух нужно воспитывать с детства.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:45
...кроме России(по итогу)?
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:45
А где они есть?
drug01
drug01
сегодня в 10:45
Надо играть на победу всегда
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