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Унсуэ: «Амбиции Месси порождают большой стресс у некоторых его коллег»

сегодня, 07:53

Бывший тренер «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ, три года проработавший с лидером команды Лионелем Месси, выразил мнение, что высокие требования аргентинца к одноклубникам негативно сказываются на команде.

Что постоянно поддерживало Месси, так это его амбиции, но вместе с ними возникали и стрессовые ситуации.

Он требует от самого себя продолжать быть лучшим и, как следствие этого, всегда хочет максимума от остальных. Не важно, у кого — товарищей по команде, тренера, физиотерапевта или кого-то ещё — но это порождает большой стресс у некоторых его коллег, которым это не по плечу.

Ранее экс-игрок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг предложил Месси перейти в «Наполи» в память о Диего Марадоне.

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Все комментарии
League1
League1
сегодня в 10:48
От гнома одни проблемы для всех. Ему нужно просто признать, что он не лучший и никогда им не был.
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 10:36
Он просто хочет, чтобы каждый игрок был для него Хави и Иньестой, чтобы работали на его личную трофейную статистику, поскольку сам он без них никогда не тянул в своей карьере(игры за сборную пример).
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:11
Можно создать клуб вечно недовольных .. кандидаты на попадание : Мессия, Неймар, Балотелли, Погба, Луатаро ..
амурец
амурец
сегодня в 08:27
он хочет быть лучшим, но не может им быть отсюда и все его истерики
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:22
Амбиций уже поубавилось!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:54
Лучшими быть уже не получается.
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