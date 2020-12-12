Унсуэ: «Амбиции Месси порождают большой стресс у некоторых его коллег»

Бывший тренер «Барселоны» Хуан Карлос Унсуэ, три года проработавший с лидером команды Лионелем Месси, выразил мнение, что высокие требования аргентинца к одноклубникам негативно сказываются на команде.
Что постоянно поддерживало Месси, так это его амбиции, но вместе с ними возникали и стрессовые ситуации.
Он требует от самого себя продолжать быть лучшим и, как следствие этого, всегда хочет максимума от остальных. Не важно, у кого — товарищей по команде, тренера, физиотерапевта или кого-то ещё — но это порождает большой стресс у некоторых его коллег, которым это не по плечу.
Ранее экс-игрок «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг предложил Месси перейти в «Наполи» в память о Диего Марадоне.