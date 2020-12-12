Унсуэ: «Амбиции Месси порождают большой стресс у некоторых его коллег»

Бывший тренер «Барселоны» , три года проработавший с лидером команды , выразил мнение, что высокие требования аргентинца к одноклубникам негативно сказываются на команде.

Что постоянно поддерживало Месси, так это его амбиции, но вместе с ними возникали и стрессовые ситуации.

Он требует от самого себя продолжать быть лучшим и, как следствие этого, всегда хочет максимума от остальных. Не важно, у кого — товарищей по команде, тренера, физиотерапевта или кого-то ещё — но это порождает большой стресс у некоторых его коллег, которым это не по плечу.