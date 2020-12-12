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Мерсон: «„Арсенал“ должен извиниться перед Озилом»

сегодня, 08:43

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «канонирам» стоит вернуть в состав полузащитника Месута Озила.

«Арсенал» играл против «Тоттенхэма» [0:2], но у них даже не получилось забить. Что они могут сделать в январе, чтобы исправить ситуацию? Им нужно обратиться к Озилу, извиниться перед ним и вернуть его в состав.

«Арсенал» был ужасен в матче против «Тоттенхэма», у них не было шансов забить. Озил получает 350 000 фунтов в неделю и сидит дома, пока его команда не может забить.

Я не говорю, что его нужно выпускать на поле, когда «Арсенал» играет против «Манчестер Сити» или «Ливерпуля», когда большую часть времени они будут играть без мяча. Но против таких команд, как «Тоттенхэм» или «Бернли», он может взять игру на себя, диктовать ситуацию на поле и создать несколько отличных моментов.

Ранее стало известно, что Озил не собирается уходить из «Арсенала» в январе.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 12:04
Только если в усадьбе Кронке парники полоть
dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:58
да нет, чушь, Озил уже давно не футболист.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:03
Единственное, что может взять Озил на себя, так это 350.000 фунтов в неделю. Извиняться перед этим игроком - такое же извращение, как вставать на колени перед скандальными представителями ВLM. Не уверен, что сейчас он даже уровень турецкого чемпионата потянет.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:56
Был бы негром и на колени бы перед ним встали, а так пускай валит уже куда-нибудь в туркмению)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:09
За такую зарплату нужно эксплуатировать игрока по полной.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:03
А тульский перед Черевченко....
Loko57
Loko57
сегодня в 08:46
Да Озилу и так не плохо
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:45
Озил уже сам не вернётся
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