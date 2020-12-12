Мерсон: «„Арсенал“ должен извиниться перед Озилом»

Бывший футболист «Арсенала» считает, что «канонирам» стоит вернуть в состав полузащитника .

«Арсенал» играл против «Тоттенхэма» [0:2], но у них даже не получилось забить. Что они могут сделать в январе, чтобы исправить ситуацию? Им нужно обратиться к Озилу, извиниться перед ним и вернуть его в состав.

«Арсенал» был ужасен в матче против «Тоттенхэма», у них не было шансов забить. Озил получает 350 000 фунтов в неделю и сидит дома, пока его команда не может забить.

Я не говорю, что его нужно выпускать на поле, когда «Арсенал» играет против «Манчестер Сити» или «Ливерпуля», когда большую часть времени они будут играть без мяча. Но против таких команд, как «Тоттенхэм» или «Бернли», он может взять игру на себя, диктовать ситуацию на поле и создать несколько отличных моментов.