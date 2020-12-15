Неймар: «Господь спас меня от тяжёлой травмы»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал травму, полученную в матче 14-го тура Лиги 1 с «Лионом» после грубого подката Тиаго Мендеша. Сообщалось, что 28-летний форвард избежал перелома лодыжки.

Всё могло быть и хуже, но Господь снова спас меня от чего-то серьёзного.

Я закричал от боли, отчаяния, боязни операции, костылей и из-за прочих ужасных воспоминаний.

Надеюсь восстановиться и как можно скорее вернуться в строй.