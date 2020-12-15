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Неймар: «Господь спас меня от тяжёлой травмы»

сегодня, 07:35

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал травму, полученную в матче 14-го тура Лиги 1 с «Лионом» после грубого подката Тиаго Мендеша. Сообщалось, что 28-летний форвард избежал перелома лодыжки.

Всё могло быть и хуже, но Господь снова спас меня от чего-то серьёзного.

Я закричал от боли, отчаяния, боязни операции, костылей и из-за прочих ужасных воспоминаний.

Надеюсь восстановиться и как можно скорее вернуться в строй.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:22
Всё хорошо что хорошо кончается.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:15
Неймар кричит и от лёгкого прикосновения. Тот ещё клоун.
А теперь приходится про боязнь костылей втирать...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:52
Любая травма - это беда для футболиста, тренера, болельщиков.
Хорошо , что все обошлось.
Loko57
Loko57
сегодня в 07:45
Травма всегда очень неприятное событие. Желаю выздоровления.
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