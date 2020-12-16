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Гласнер: «„Бавария“ взяла требл, но „Вольфсбург“ уверен в себе»

16 декабря 2020, 06:22
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

Главный тренер «Вольфсбурга» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от выездного матча с «Баварией» в 12-м туре Бундеслиги.

Я не испытываю надежды на то, что нам будет противостоять слабая «Бавария». Они являются действующими обладателями требла. У них очень большой и очень качественный состав. Но ввиду наших положительных результатов мы обладаем уверенностью в себе. Чтобы зацепиться за очки, мы должны будем показать невероятно хорошую игру.

В прошлом туре чемпионата Германии «Вольфсбург» переиграл «Айнтрахт» (2:1), а «Бавария» сыграла вничью с «Унионом» (1:1).

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RoninSibir
RoninSibir
16 декабря в 09:50
Волкам удачи!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
16 декабря в 08:48
лично для меня, термин "требл" применителен исключ для дартса ))
ДАША Д
ДАША Д
16 декабря в 08:18
За ничью побороться можно.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 07:16
Ну что же , дерзайте.
sv_1969
sv_1969
16 декабря в 06:28
Будет интересная игра
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