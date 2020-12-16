Гласнер: «„Бавария“ взяла требл, но „Вольфсбург“ уверен в себе»

Главный тренер «Вольфсбурга» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от выездного матча с «Баварией» в 12-м туре Бундеслиги.
Я не испытываю надежды на то, что нам будет противостоять слабая «Бавария». Они являются действующими обладателями требла. У них очень большой и очень качественный состав. Но ввиду наших положительных результатов мы обладаем уверенностью в себе. Чтобы зацепиться за очки, мы должны будем показать невероятно хорошую игру.
В прошлом туре чемпионата Германии «Вольфсбург» переиграл «Айнтрахт» (2:1), а «Бавария» сыграла вничью с «Унионом» (1:1).