Гласнер: «„Бавария“ взяла требл, но „Вольфсбург“ уверен в себе»

Главный тренер «Вольфсбурга» поделился ожиданиями от выездного матча с «Баварией» в 12-м туре Бундеслиги.

Я не испытываю надежды на то, что нам будет противостоять слабая «Бавария». Они являются действующими обладателями требла. У них очень большой и очень качественный состав. Но ввиду наших положительных результатов мы обладаем уверенностью в себе. Чтобы зацепиться за очки, мы должны будем показать невероятно хорошую игру.