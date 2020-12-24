ГлавнаяНовости

«Атлетико» нашёл замену дисквалифицированному Триппьеру в «Арсенале»

сегодня, 19:26

Мадридский «Атлетико», по данным Daily Mail, изучает возможность аренды полузащитника «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлза.

По информации источника, «матрасники» ищут замену Кирану Триппьеру, который был отстранен на 10 недель за нарушения правил ставок. Отмечается, что 23-летний Мэйтленд-Найлз привлек внимание селекционеров «Атлетико».

В текущем сезоне Эйнсли сыграл за «Арсенал» в 13 матчах во всех турнирах, отметившись одним ассистом.

В конце лета сообщалось, что «Арсенал» отказал «Вулверхэмптону» в трансфере Мэйтленд-Найлза.

Все новости
СлухиЗащитник «Челси» Алонсо зимой перейдёт в «Атлетико»
Сегодня, 21:05 Комментарии5
Слухи«Манчестер Юнайтед» собирается подписать форварда «Эвертона»
Сегодня, 16:40 Комментарии8
Слухи«Тоттенхэм» готов заплатить 50 млн евро за полузащитника «Лейпцига»
Сегодня, 16:28 Комментарии7
СлухиОзил провёл тайную встречу с представителями «Фенербахче» в Лондоне
Сегодня, 16:15 Комментарии16
Ультиматум Месси. Останется, если продадут «крысу» и чемпионов мира
Сегодня, 16:00Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии23
Слухи«Ювентус» и «Рома» поспорят за игрока «Далласа»
Сегодня, 15:38 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 20:33
Мой Нольтета легко его отдаст, один из редких игроков, которые отдаются на поле! Пусть предлагают, он портит атмосферу в коллективе! Мой Нольтета скоро еще пару албанцев купит, может, Шакири как раз, он такой же тупой, как Джака.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:47
С Арсенала брать игроков не сильно то надо.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 19:45
Арсенал хочет в пердив.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:37
А что Арсенал совсем решил не играть в футбол...что за аренда такая...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:35
Они там просто звери...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:34
Не самая лучшая замена.
Gahi
Gahi
сегодня в 19:30
Все познаётся в сравнение игра покажет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100