«Атлетико» нашёл замену дисквалифицированному Триппьеру в «Арсенале»

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сегодня, 19:26

Мадридский «Атлетико», по данным Daily Mail, изучает возможность аренды полузащитника «Арсенала» .

По информации источника, «матрасники» ищут замену Кирану Триппьеру, который был отстранен на 10 недель за нарушения правил ставок. Отмечается, что 23-летний Мэйтленд-Найлз привлек внимание селекционеров «Атлетико».

В текущем сезоне Эйнсли сыграл за «Арсенал» в 13 матчах во всех турнирах, отметившись одним ассистом.

В конце лета сообщалось, что «Арсенал» отказал «Вулверхэмптону» в трансфере Мэйтленд-Найлза.