Орлов: «Малком — отличное приобретение для „Зенита“»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре форварда «Зенита» Малкома.

Малком приехал скисшим? Да нет. Он травму получил! Нет-нет, Малком очень стремился. Я Семака спросил: «Сергей, вот вы взяли человека. Может, он больной приехал? Его проверяли?»

Он сказал, что все в порядке. Говорит: «Мы Малкома хотели брать еще в предыдущее окно, нацелились». Конечно, соблазнительно — бразилец из «Барселоны»! Молодой, левая нога волшебная! В последних матчах «Зенита» уже было видно — все опасные моменты шли через Малкома. Ему надо раскрыться до конца. А вдруг он «хрустальный»?

Хорошее ли приобретение? Я считаю — отличное. Поле видит, все понимает. Ему нужны хорошие партнеры. Я думаю, Вендела взяли как раз для того, чтоб Малкому легче было. Посмотрим в марте. Все-таки Вендел и Ловрен должны пройти хотя бы месячную подготовку в составе «Зенита». С этими тренерами.