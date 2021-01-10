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Орлов: «Малком — отличное приобретение для „Зенита“»

10 января 2021, 09:15

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре форварда «Зенита» Малкома.

Малком приехал скисшим? Да нет. Он травму получил! Нет-нет, Малком очень стремился. Я Семака спросил: «Сергей, вот вы взяли человека. Может, он больной приехал? Его проверяли?»

Он сказал, что все в порядке. Говорит: «Мы Малкома хотели брать еще в предыдущее окно, нацелились». Конечно, соблазнительно — бразилец из «Барселоны»! Молодой, левая нога волшебная! В последних матчах «Зенита» уже было видно — все опасные моменты шли через Малкома. Ему надо раскрыться до конца. А вдруг он «хрустальный»?

Хорошее ли приобретение? Я считаю — отличное. Поле видит, все понимает. Ему нужны хорошие партнеры. Я думаю, Вендела взяли как раз для того, чтоб Малкому легче было. Посмотрим в марте. Все-таки Вендел и Ловрен должны пройти хотя бы месячную подготовку в составе «Зенита». С этими тренерами.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 20:32
а как-то окупился ?
oFANATo
oFANATo
10 января в 18:23
Отличное приобретение хрусталя 😀🤣😀
Брулин
Брулин
10 января в 14:51
Человек провел по сути один топовый сезон в Бордо и в Барселоне быстро поняли, что ошиблись. Тут подвернулся Зенит, вот и скинули Газпрому.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
10 января в 12:44
Гена, гусь ты наш хрустальный!.. Тебе б на пенсию и голову лечить, а не футбольную демагогию разводить...
Сп62
Сп62
10 января в 11:26
С Орловым можно согласиться.
Q-J-G
Q-J-G
10 января в 09:46
Зенит-отличное приобретение для Малкома)
cska vperiod
cska vperiod
10 января в 09:23
Газпрому дозволено разбазаривать народные деньги.
Gahi
Gahi
10 января в 09:20
Да действительно он хороший игрок.
ДСА
ДСА
10 января в 09:20
Уж лучше Азмуна удержать, чем кормить Малкома.
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