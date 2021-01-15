РФС подписал новые контракты с тренерами сборных России

Пресс-служба РФС объявила о новых соглашениях с тренерами сборных России.
Полный список тренеров:
Олег Левин (сборная России U-20)
Дмитрий Хомуха (юношеская сборная России 2002 г.р)
Станислав Коротаев (юношеская сборная России 2003 г.р.)
Иван Шабаров (юношеская сборная России 2004 г.р.)
Давид Калатозишвили (женская сборная России U-21)
Валентин Гавва (женские молодежная и юниорская U-17 сборные России)
Елена Медведь (женская юниорская сборная России U-16)
Евгений Кузьмин (женские сборные России по мини-футболу)
Ранее РФС сообщил о продлении контракта со старшим тренером молодежной сборной России Михаилом Галактионовым.