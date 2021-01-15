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РФС подписал новые контракты с тренерами сборных России

15 января 2021, 12:32

Пресс-служба РФС объявила о новых соглашениях с тренерами сборных России.

Полный список тренеров:

Олег Левин (сборная России U-20)

Дмитрий Хомуха (юношеская сборная России 2002 г.р)

Станислав Коротаев (юношеская сборная России 2003 г.р.)

Иван Шабаров (юношеская сборная России 2004 г.р.)

Давид Калатозишвили (женская сборная России U-21)

Валентин Гавва (женские молодежная и юниорская U-17 сборные России)

Елена Медведь (женская юниорская сборная России U-16)

Евгений Кузьмин (женские сборные России по мини-футболу)

Ранее РФС сообщил о продлении контракта со старшим тренером молодежной сборной России Михаилом Галактионовым.

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Caniggia
Caniggia
15 января в 14:10
А усач, как и главнюк России, обнулился и теперь неприкасаем. Позор РФС!
drug01
drug01
15 января в 13:25
Будем ждать результат
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ beefs (раскрыть)
15 января в 13:18
Физрун настолько ультимативен, что его контракт лонгируется автоматически без вмешательства ненужных бюрократических факторов. Поэтому объявление о продлении контракта с чабаном всея Руси считается само-собой естественным и неопровержимым моментом повседневной жизни и не требует дополнительных оповещений. Осталось только по российской привычке срок контракта обнулить и начать с чистого листа, чтобы не порочить репутацию матерщинника-демотиватора позором в Сербии.
sv_1969
sv_1969 ответ beefs (раскрыть)
15 января в 12:35
Должна быть новость об уходе по собственному. Но это не про чабана.
beefs
beefs
15 января в 12:33
а усы где?
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