ГлавнаяНовости

Ибрагимович: «Буду обсуждать своё будущее в конце сезона»

15 января 2021, 09:38

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович еще не думал о своем будущем.

Буду обсуждать этот вопрос в конце сезона. Пока я буду чувствовать себя хорошо, я продолжу играть.

Ранее сообщалось, что «Милан» работает над продлением контракта с Ибрагимовичем.

Все новости
Контракт Мхитаряна будет продлен, если Генрих сыграет еще 1 одну игру
Вчера, 14:57 Комментарии7
Слухи«Болонья» продлит контракт с Дестро
Вчера, 13:32 Комментарии2
Паратичи: «Мы рассмотрим вопрос продления контракта с Буффоном»
27 января Комментарии3
СлухиМодрич согласовал детали нового контракта с «Реалом»
27 января Комментарии6
Блогер сыграл за «Урал» в товарищеском матче
27 января Комментарии6
ОфициальноИгало покинул «Манчестер Юнайтед»
27 января Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 16:28
этот человек - навсегда !
1bear
1bear
15 января в 19:59
Милану Ибра просто необходим...будет очень странно и обидно,если что-то сорвётся
Евгений Быстров
Евгений Быстров
15 января в 17:35
Монстр,в хорошем смысле этого слова!!!Наверное последний "из могикан".Сейчас таких не делают.
Loko57
Loko57
15 января в 14:27
Хочется пожелать ему как можно более длительного игрового будущего.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
15 января в 13:12
Это не Милан продлит контракт с Ибрагимовичем, а Ибра продлит Милан.
Stalker-ato
Stalker-ato
15 января в 13:08
При всей эпатажности Златана,он боец до мозга костей и вот точно заслужил хоть один золотой мяч.
Респект и уважение такому игроку и по настоящему бойцу!
ЮЗИК
ЮЗИК
15 января в 11:56
Пока забивает он будет при работе
Caniggia
Caniggia
15 января в 11:40
До сорока точно доиграет, если чувствует силы. Большая редкость, кто в таком возрасте говорит, что чувствует силы и не жалуется на болячки.
particular
particular
15 января в 11:03
Приятное ощущение, - когда выбираешь ты, а не выбирают тебя...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 января в 10:56
Не надо загадывать!
Cat01
Cat01
15 января в 10:09
Молодец сейчас надо просто успешно играть
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
15 января в 09:47
Пусть играет в Милане и по тихому переходит в тренеры.
Gahi
Gahi
15 января в 09:45
Правильно нужно играть и побеждать. Удачи
mihaluch
mihaluch
15 января в 09:45
Игрок вправе распоряжаться своей судьбой.
ОПС
ОПС
15 января в 09:45
Правильно, не надо торопить события.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100