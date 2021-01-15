Ибрагимович: «Буду обсуждать своё будущее в конце сезона»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович еще не думал о своем будущем.
Буду обсуждать этот вопрос в конце сезона. Пока я буду чувствовать себя хорошо, я продолжу играть.
Ранее сообщалось, что «Милан» работает над продлением контракта с Ибрагимовичем.
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович еще не думал о своем будущем.
Буду обсуждать этот вопрос в конце сезона. Пока я буду чувствовать себя хорошо, я продолжу играть.
Ранее сообщалось, что «Милан» работает над продлением контракта с Ибрагимовичем.
Респект и уважение такому игроку и по настоящему бойцу!
Респект и уважение такому игроку и по настоящему бойцу!