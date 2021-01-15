Ибрагимович: «Буду обсуждать своё будущее в конце сезона»

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15 января 2021, 09:38

Форвард «Милана» еще не думал о своем будущем.

Буду обсуждать этот вопрос в конце сезона. Пока я буду чувствовать себя хорошо, я продолжу играть.

Ранее сообщалось, что «Милан» работает над продлением контракта с Ибрагимовичем.