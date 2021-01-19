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Мостовой: «„Спартак“, на мой взгляд, полностью укомплектован»

сегодня, 16:12

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о необходимости новых приобретений для московского клуба.

Во-первых, Хендрикса, которого подписали, я ни разу не видел. 9 человек из 10 не знают, кто это такой и никогда его не видели. На словах — вроде нормальный футболист, но на одних словах далеко не уедешь. Так что этот трансфер — кот в мешке. Что касается позиций, то «Спартак», на мой взгляд, полностью укомплектован. Нападающих перебор, защитники, если здоровы, тоже в форме.

Единственное, если рассматривать трансферы на выход, то можно избавиться от Педро Роши. Он нападающий, у «Спартака» их много. Плюс освободится место для еще одного легионера, если в команде хотят подписать Промеса.

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Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:21
На мой взгляд Спартаку не хватает хорошего крайнего защитника и плеймейкера
LOpp
LOpp ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 16:13
а зачем?
Франция общей картины в Фэнтези не портит.
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