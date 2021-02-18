«Хочу сотворить историю в этом клубе». Фред — о 100-м матче за МЮ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред поделился мыслями после своего 100-го матча в составе МЮ .

Я действительно счастлив. О боже, я даже не ожидал подобного. Это застало меня врасплох, когда узнал об этом.

Это значимое для меня достижение, каждый стремится к такому моменту. Это важный момент для меня. Надеюсь, что смогу сыграть ещё много матчей в составе МЮ .

Я бы хотел оставить наследие здесь. Это место, куда стремится попасть любой игрок. Я стараюсь делать все возможное, провести ещё много матчей и сотворить историю в этом клубе.