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«Хочу сотворить историю в этом клубе». Фред — о 100-м матче за МЮ

18 февраля 2021, 08:37

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред поделился мыслями после своего 100-го матча в составе МЮ.

Я действительно счастлив. О боже, я даже не ожидал подобного. Это застало меня врасплох, когда узнал об этом.

Это значимое для меня достижение, каждый стремится к такому моменту. Это важный момент для меня. Надеюсь, что смогу сыграть ещё много матчей в составе МЮ.

Я бы хотел оставить наследие здесь. Это место, куда стремится попасть любой игрок. Я стараюсь делать все возможное, провести ещё много матчей и сотворить историю в этом клубе.

В конце прошлого года сообщалось, что МЮ хочет продлить контракт с Фредом.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
18 февраля в 17:12
Истории бывают и скверные
drug01
drug01
18 февраля в 09:08
Делаем удачи и рекорда
ДСА
ДСА
18 февраля в 09:08
До рекордов Фреду далеко.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 февраля в 08:59
Староват он уже, чтобы творить историю. Но желание похвальное...
shlomo
shlomo
18 февраля в 08:38
Это очень хорошо, что клуб подошел....и игра есть
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