«Реал» попробует подписать Лукаку в летнее трансферное окно

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23 февраля 2021, 11:31

«Реал» планирует подписать топ-форварда этим летом.

Мадридский клуб не сможет оформить трансферы и по экономическим причинам, поэтому «сливочные» рассматривают альтернативные варианты усиления линии атаки.

Как сообщается, «Реал» нацелился на подписание нападающего «Интера» . Миланский клуб может запросить за своего футболиста около 90 млн евро, однако «Реал» рассчитывает, что ему удастся договориться о трансфере за 70 млн евро.

В нынешнем сезоне Лукаку провёл 30 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 23 гола и 5 результативных передач.