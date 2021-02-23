«Реал» попробует подписать Лукаку в летнее трансферное окно

«Реал» планирует подписать топ-форварда этим летом.
Мадридский клуб не сможет оформить трансферы Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда по экономическим причинам, поэтому «сливочные» рассматривают альтернативные варианты усиления линии атаки.
Как сообщается, «Реал» нацелился на подписание нападающего «Интера» Ромелу Лукаку. Миланский клуб может запросить за своего футболиста около 90 млн евро, однако «Реал» рассчитывает, что ему удастся договориться о трансфере за 70 млн евро.
В нынешнем сезоне Лукаку провёл 30 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 23 гола и 5 результативных передач.