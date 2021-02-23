ГлавнаяНовости

«Реал» попробует подписать Лукаку в летнее трансферное окно

23 февраля 2021, 11:31

«Реал» планирует подписать топ-форварда этим летом.

Мадридский клуб не сможет оформить трансферы Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда по экономическим причинам, поэтому «сливочные» рассматривают альтернативные варианты усиления линии атаки.

Как сообщается, «Реал» нацелился на подписание нападающего «Интера» Ромелу Лукаку. Миланский клуб может запросить за своего футболиста около 90 млн евро, однако «Реал» рассчитывает, что ему удастся договориться о трансфере за 70 млн евро.

В нынешнем сезоне Лукаку провёл 30 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 23 гола и 5 результативных передач.

Все новости
СлухиМЮ поспорит с «Атлетико» за трансфер форварда «Айнтрахта» Силвы
Сегодня, 00:08 Комментарии3
СлухиПСЖ опережает «Челси» в гонке за подписание Доннаруммы
Вчера, 21:27 Комментарии4
Слухи«Тоттенхэм» готов подписать Рюдигера, если он не продлит контракт с «Челси»
Вчера, 20:45 Комментарии6
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Рафинью
Вчера, 19:22 Комментарии4
Слухи«Милан» заинтересован в трансфере нападающего «Штутгарта»
Вчера, 15:15 Комментарии5
СлухиСтало известно, за сколько «Реал» готов продать Бэйла
Вчера, 14:38 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
23 февраля в 12:50
утка
Q-J-G
Q-J-G
23 февраля в 12:03
Хороший вариант для "Реала" подписать Лукаку, но вряд ли, "Интер" согласится на то, чтобы "сбросить" 20 млн евро... 90 млн евро - реальная цена за Лукаку. Тем более, в возрасте 27-ми лет, в самом "расцвете сил" как для игрока, играющего в футбол.
beefs
beefs
23 февраля в 11:35
Лукаку - монстр, он не помешает Реалу...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100