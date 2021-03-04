Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о возможных проблемах клуба, если команда не попадет в ЛЧ по итогам сезона. В настоящее время «Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице АПЛ .

Самое важное в попадании в Лигу чемпионов — это финансовый фактор. Сам турнир тоже великолепен, но для клубов очень важны деньги. Конечно, хочется воодушевить футболистов при переговорах. Когда я только пришел в «Ливерпуль», мы вели переговоры с игроками, у которых были предложения от клубов из ЛЧ , мы могли предложить им только Лигу Европы.