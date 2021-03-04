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Клопп: «Самое важное в попадании в Лигу чемпионов — это финансовый фактор»

04 марта 2021, 09:28

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о возможных проблемах клуба, если команда не попадет в ЛЧ по итогам сезона. В настоящее время «Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице АПЛ.

Самое важное в попадании в Лигу чемпионов — это финансовый фактор. Сам турнир тоже великолепен, но для клубов очень важны деньги. Конечно, хочется воодушевить футболистов при переговорах. Когда я только пришел в «Ливерпуль», мы вели переговоры с игроками, у которых были предложения от клубов из ЛЧ, мы могли предложить им только Лигу Европы.

Ранее Клопп рассказал о трансферных планах на лето.

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 марта в 19:09
Вполне возможно, я тоже что-то слышал про увеличения команд. Но утверждать не могу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Beka_byaka (раскрыть)
04 марта в 10:54
Да там уже не столько расходы, сколько понтование огромными зарплатами и дорогими покупками. Одни богатеи перехватывают у других, чтобы было.
Что касается ЛЧ, то теперь из ТОП-5 Лиг попадают по 5 команд. Или я чего-то путаю?
Parma1972
Parma1972
04 марта в 10:49
Деньги не люди - деньги лишними не бывают.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 марта в 10:17
В том что деньги к деньгам ты прав. Но надо понимать что у больших клубов и расходы соответственные.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 09:48
Клопп конечно прав, ЛЧ - это лакомый кусок для любого клуба . Сейчас же команды с четвертого по девятое место идут очень плотной группой , и борьба за попадание в четверку развернулась более чем серьезная. Кризис настигший Ливерпуль отбросил команду на шестое место , и теперь чтобы попасть в ЛЧ , команде Клоппа придется сильно постараться. Плотность в таблице не дает расслабиться никому. Лишь МС может чувствовать себя спокойно.
Всем здоровья.
ДАША Д
ДАША Д
04 марта в 09:44
Дополнительные деньги никогда не помешают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 марта в 09:37
ЛЧ добавляет денег и так не бедным клубам. Деньги к деньгам...
Cat01
Cat01
04 марта в 09:36
Деньги всегда важны
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 марта в 09:29
Деньги правят миром и футболом!
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