Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о возможных проблемах клуба, если команда не попадет в ЛЧ по итогам сезона. В настоящее время «Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице АПЛ.
Самое важное в попадании в Лигу чемпионов — это финансовый фактор. Сам турнир тоже великолепен, но для клубов очень важны деньги. Конечно, хочется воодушевить футболистов при переговорах. Когда я только пришел в «Ливерпуль», мы вели переговоры с игроками, у которых были предложения от клубов из ЛЧ, мы могли предложить им только Лигу Европы.
Ранее Клопп рассказал о трансферных планах на лето.
Всем здоровья.
Всем здоровья.