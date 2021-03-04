Клопп не хочет отпускать игроков в национальные сборные

Главный тренер «Ливерпуля» заявил, что не собирается отпускать некоторых игроков своей команды в национальные сборные.

Я думаю, что ФИФА отчасти ясно дала понять, что на этот раз мы не должны отпускать игроков. Я думаю, что все клубы согласны с тем, что нельзя просто отпускать футболистов, а затем разбираться в ситуации, при которой они будут помещены на десятидневный карантин в отеле. Это просто невозможно.

Понимаю обеспокоенность национальных федераций, но сейчас мы не можем сделать всех счастливыми. Нужно признать, что футболисты получают деньги от клубов, так что это означает, что мы должны иметь первостепенное значение.