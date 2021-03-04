ГлавнаяНовости

Клопп не хочет отпускать игроков в национальные сборные

04 марта 2021, 10:35

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не собирается отпускать некоторых игроков своей команды в национальные сборные.

Я думаю, что ФИФА отчасти ясно дала понять, что на этот раз мы не должны отпускать игроков. Я думаю, что все клубы согласны с тем, что нельзя просто отпускать футболистов, а затем разбираться в ситуации, при которой они будут помещены на десятидневный карантин в отеле. Это просто невозможно.

Понимаю обеспокоенность национальных федераций, но сейчас мы не можем сделать всех счастливыми. Нужно признать, что футболисты получают деньги от клубов, так что это означает, что мы должны иметь первостепенное значение.

Ранее Юрген Клопп рассказал о возможных проблемах «Ливерпуля», если команда не попадет в ЛЧ по итогам сезона.

Все новости
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
Сегодня, 13:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S ответ ОПС (раскрыть)
04 марта в 20:07
Если Чемпионат Европы, то одно дело. А ради товарняков рисковать здоровьем футболистов не имеет смысла. Здоровье важнее гимна.
ОПС
ОПС
04 марта в 13:40
Как то все это неправильно. Раньше играть за сборную своей страны было престижно, а сейчас, получается, всем миром и футболом правят деньги. Лучше получить бабло в своем клубе, чем услышать гимн своей страны. Нехорошо это.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 марта в 11:32
Это должно быть прописано в контракте!
ilyafrom
ilyafrom
04 марта в 11:11
Сейчас, когда начинается самая важная часть сезона, отпускать игроков на матчи сборных не нужно.
Игроки могут вернуться с травмами, подхватить коронавирус или попросту устанут от перелетов.
МапС
МапС
04 марта в 11:09
А у нас ни один тренер так не заявит. Все берут под козырек и отпускают, потом плачутся, что игроки возвращаются уставшие и разобранные.
drug01
drug01
04 марта в 10:58
А какой тренер хочет это делать.....
Leha-ha50
Leha-ha50
04 марта в 10:56
Юргена понять можно. Можно с ним даже согласиться . Нахлынувшая третья волна эпидемии, вынуждает вводить жесткие ограничения во многих сферах жизни. Матчи ЕК раскидали по разным странам, многие просто перестраховываются , и их понять тоже можно. Если учесть , что игроки получают в клубах немалые деньги , клубы естественно рисковать не хотят. Посмотрим, как дальше будут развиваться события.
Всем здоровья.
КЭТиК
КЭТиК
04 марта в 10:45
Клубам реально не важны результаты сборной.
cska1948
cska1948
04 марта в 10:39
"...Нужно признать, что футболисты получают деньги от клубов, так что это означает, что мы должны иметь первостепенное значение."
----------------------------
Кто платит, тот и музыку заказывает!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100