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«Ужас и колхоз. Отвратительно». Червиченко о матче «Спартак» — «Краснодар»

08 марта 2021, 14:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче красно-белых с «Краснодаром» (6:1) в 21-м туре РПЛ.

Матч был очень весёлый. Я смеялся, будто хорошую комедию посмотрел. Если говорить именно о футбольном мастерстве, то игра – просто ужас и колхоз. Отвратительно. У меня впечатление, что детская оборона «Ростова» в матче с «Сочи», когда они проиграли 1:10, проявила себя лучше, чем защита «Спартака» и «Краснодара».

Просто у красно-белых хорошо сыграло нападение, и ему чуть больше повезло до счёта 3:1, а потом «Краснодар» рассыпался. У меня была иллюзия, что Мусаева незаслуженно ругают, но этот матч… Дальше и хуже уже некуда. Меня сразу насторожило, что Ионов играл сзади. Ну и Чернов: он очень много привозит. Вроде играет ничего, а потом как привезёт – и похороны. При 2:1 он же привёз третий гол, который закончил матч для «Краснодара».

Колхоз колхозом, но у «Краснодара» просто худшая защита в лиге. Ну и вратарь молодой, конечно. Над ушами пустил, в рамке стоит вместо выхода. Дальше уже некуда. А «Спартак» — молодцы. Нападение у них хорошее. Почувствовали, что соперник мёртв, полетели вперёд. Мусаева можно выгонять только за четвертый гол, когда вся команда ушла в атаку, и Ларссон убежал. Матч был проигран тренером ещё к 10 минуте, а дальше просто было убийство.

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Все комментарии
makkie
makkie
08 марта в 15:34
Прекрасно, что у Червя плохое настроение от победы Спартака.
112910415
112910415
08 марта в 14:40
ну, бывает ... вот и Червиченко Спартак подхваливает
ЮЗИК
ЮЗИК
08 марта в 14:35
Червь вечный критик Спартака, наверно так смеялся что штаны на намочил
25процентный клоун
25процентный клоун
08 марта в 14:32
    КЭТиК
    КЭТиК
    08 марта в 14:30
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