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Неймар пропустит матч с «Барселоной» из-за травмы

вчера, 13:42
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:00 Не начался

Нападающий ПСЖ Неймар не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба на официальном сайте.

Бразильский футболист вынужден пропустить встречу со своей бывшей командой из-за травмы. Неймар продолжит заниматься индивидуально. В ближайшие дни ПСЖ должен раскрыть подробности состояния здоровья игрока. Напомним, что Неймар пропустил и первую встречу с «сине-гранатовыми» в 1/8 финала.

Также матч с «Барселоной» пропустят защитник Хуан Бернат и форвард Мойзе Кин, заболевший коронавирусом.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:42
Жаль, было бы интересно посмотреть на него против бывшего клуба.
Incredulous
Incredulous ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:35
Согласен, Барселона в последних матчах показывает более достойный результат, чем две-три недели назад, но кого она обыграла: Осасуну и Эльче, сыграв с тем же Кадисом в ничью. Да, есть две уверенные победы над Севильей, но посмотри в какой сейчас форме Севилья, за последние пять игр одна победа и четыре поражения, включая поражение от того же Эльче, которое Барселона разгромила 3-0, и от Боруссии у себя дома. Так что думаю победы над нынешней Севильей не стоит расценивать как что-то значимое. Думаю, самый максимум что сможет выжать Барселона из ответного матча с ПСЖ - это победа в один мяч, но и в это верится с трудом. Мой прогноз - это или победа ПСЖ в один мяч или ничья.
shur
shur
вчера в 17:52
...тут не в Неймаре дело, главное чтобы один скромный паренёк под №7 играл!!!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 17:37
странные вещи творятся с Неймаром. Назову это болезнью Кокорина.
Dima salev
Dima salev
вчера в 16:27
Если барса в первом тайме забьёт гол и не пропустить тогда Парижу очень трудно будет. Сейчас Барселона на кураже
Альфамен
Альфамен ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 16:10
Его и в первом матче не было и что победила Барса или в очередной раз обделалась по полной???
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:00
Несмотря на более, чем убедительную победу ПСЖ над "Барселоной" в гостях, и по игре, и по результату матча, в футболе случается всё... После матча с ПСЖ, в котором "Барселона" потерпела "фиаско", команда Кумана сделала определённые выводы, и в пяти следующих матчах один матч сыграла вничью и четыре выиграла, причём, в двух матчах выиграла у "Севильи", далеко непростого соперника... Так что, несмотря на 1:4 в первом матче, шансы есть! И при отсутствии в составе ПСЖ, травмированного Неймара, эти шансы увеличиваются... Да, шансы небольшие, но они есть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:53
псж не заметит потерю плаксы.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:43
Это уже не удивляет . Но и отсутствие Неймара никак не повлияет на конечный результат, ПСЖ пройдет дальше.
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:59
Может так будет лучше.
NOVA
NOVA
вчера в 14:13
    Belgie2009
    Belgie2009
    вчера в 14:12
    Опять Барса избежала 8ки)
    An Jo
    An Jo
    вчера в 14:11
    Ага. У сестры днюха, какая тут Барса...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 13:53
    Значит Барса должна победить!
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