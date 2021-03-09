Неймар пропустит матч с «Барселоной» из-за травмы

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вчера, 13:42

Нападающий ПСЖ Неймар не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба на официальном сайте.

Бразильский футболист вынужден пропустить встречу со своей бывшей командой из-за травмы. Неймар продолжит заниматься индивидуально. В ближайшие дни ПСЖ должен раскрыть подробности состояния здоровья игрока. Напомним, что Неймар пропустил и первую встречу с «сине-гранатовыми» в 1/8 финала.

Также матч с «Барселоной» пропустят защитник Хуан Бернат и форвард Мойзе Кин, заболевший коронавирусом.