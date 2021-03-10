Роналду и МакКенни получили худшие оценки в матче с «Порту»

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вчера, 17:25

«Ювентус» обыграл «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако покинул турнир по сумме двух встреч.

Итальянская газета Corriere dello Sport выставила оценки игрокам туринского клуба за этот матч. Высший балл получил форвард «Ювентуса» (8), а худшими в составе хозяев поля оказались (4,5) и (4,5).