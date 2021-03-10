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Роналду и МакКенни получили худшие оценки в матче с «Порту»

вчера, 17:25
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился в доп. время

«Ювентус» обыграл «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако покинул турнир по сумме двух встреч.

Итальянская газета Corriere dello Sport выставила оценки игрокам туринского клуба за этот матч. Высший балл получил форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза (8), а худшими в составе хозяев поля оказались Криштиану Роналду (4,5) и Уэстон МакКенни (4,5).

Стоит отметить, что «Ювентус» ещё ни разу не прошёл дальше 1/4 ЛЧ после трансфера Роналду.

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Все комментарии
Gelious
Gelious ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 23:27
Ох, господи. Все - это только Баварии, где 1) он играл просто охрененно 2) сама Бавария липовый пенальти получило?
Oplot
Oplot ответ Ikarus74 (раскрыть)
вчера в 22:42
Он должен судьям целовать ноги,за все голы с офсайдов,непонятные удаления и пендали.
juvenale
juvenale ответ DEIVID_888 (раскрыть)
вчера в 22:39
уже выкупили
juvenale
juvenale ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 22:39
байден это
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:23
Роналду и вся компашка получить должны оценки ниже плинтуса,за исключением Кьезы и Квадрата.который бился головой о стену,ну хотя бы за старания можно поставить уд. Вольцак вообще чудак, с 40 метров со штрафного пропустил,который даже Кариус отразил. охохо! Стареет сеньора на глазах.
Dima salev
Dima salev ответ DEIVID_888 (раскрыть)
вчера в 21:23
Кьеза тоже пару 100процентовый моментов не забыл
DEIVID_888
DEIVID_888
вчера в 21:19, ред.
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед поделился мнением о переходе нападающего Криштиану Роналду в туринский клуб.

– Мы рады, что сумели заполучить такого игрока мирового класса, как Роналду. «Ювентус» сделал шаг вперёд. Наша цель на несколько следующих лет – победа в Лиге чемпионов. Некоторые, возможно, думали, что это сумасшествие. «Ювентус» сейчас находится в таком положении, что нам сложно покупать игроков, которые лучше уже имеющихся, – сказал Недвед.
– Трансфер Криштиану – правильное решение. Это поможет нам достичь того уровня, которого мы заслуживаем. «Ювентус» хочет выиграть Лигу чемпионов, так что это отличная сделка. Нам было намного проще заполучить Роналду, так как он хотел сменить обстановку. Для нас честь, что Криштиану выбрал наш клуб. Он уже побеждал в Англии и Испании, и мы будем очень рады, если он сможет повторить это в Италии, – приводит слова Недведа.


В итоге даже близко не приблизились к цели. С каждым годом всё хуже и хуже.
DEIVID_888
DEIVID_888 ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 21:17
Пример Кьеза.
DEIVID_888
DEIVID_888 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 21:13
Ничего не показал в матче с Миланом и с Интером. Плюс 2 матча с Порту.
DEIVID_888
DEIVID_888
вчера в 21:11
Не думаю, что Юве стоит выкупать американца, да и вообще на... нужны эти янки. Топовыми игроками они не становятся.
Baggio R.
Baggio R. ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 20:42
А кто такой Джозеф Гвардиола?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Тасманский дьявол (раскрыть)
вчера в 20:15
Чем вам так полюбился этот середняк Щесны, гуннеры несколько лет ждали, пока он, наконец, свалит из команды, можно и не только не среднего вратаря замахнуться, но и на приличного.
juvenale
juvenale ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:11
да это понятно, просто картинка прикольная)
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 19:55
Про португала согласен. Но Пирло вам чем не угодил? Прописная истина гласит, что из *овна конфетку не сделаешь, а в Юве, к сожалению, 60% игроков представляют эту субстанцию. Как по мне нужно расставаться с Бонуччи, Кьелини, Сандро, Бернардески, Бентанкуром, Артуром, Рэмзи, Рабьо, Роналду, Моратой и Дибалой.
Щесны, Данило, Кулушевски, Кьезу, Де Лигта, Демирала нужно оставлять.
димон 37
димон 37
вчера в 19:48
Серёжа Симак возглавит Ювентус
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 19:28
Лол, лысый гений не поедет в команду, где ему меньше полутора миллиардов евро на трансферы дадут, а уж за наличие в составе Бревнодосок и Моратика он попросит еще 100% к окладу только за вредность.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:22
Редкий провал Кри Ро и сразу столько гневных стрел. Он тоже человек.
juvenale
juvenale
вчера в 18:56
mavros_7171
mavros_7171 ответ Ikarus74 (раскрыть)
вчера в 18:53
    mavros_7171
    mavros_7171 ответ Dima salev (раскрыть)
    вчера в 18:52
    Кристина только двух метровые овсайды забивать на большее не способен.
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    вчера в 18:02
    Нельзя жить прошлым, нужно его вовремя отпускать и идти к новому. Бавария, Лейпциг, отчасти ПСЖ - они строят футбол будущего. Если не успеть, то в ближайшие пять лет сменится клуб топовых команд и, увы, Ювентуса, равно как и Барселоны, там может не оказаться.
    диванный спец
    диванный спец ответ Ikarus74 (раскрыть)
    вчера в 18:01
      juvenale
      juvenale
      вчера в 17:59
      Летом нужно прощаться с португальцем и Пирло и строить новую команду с опытным тренером
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      вчера в 17:59
      Вот если бы заменили не Кьеза, а Роналду, то все бы могло сложиться иначе
      Bom Bom
      Bom Bom
      вчера в 17:47
      Мак нормально в игру не вошел, да и Юве флангами играл. А вот Роналду да... Возможно, последний его лигочемпионский матч в футболке Юве
      Scarlet Witch
      Scarlet Witch
      вчера в 17:47
        Dima salev
        Dima salev
        вчера в 17:45
        Как будто молодые игроки лучше Роналду играют и ташут команду
        STVA 1
        STVA 1
        вчера в 17:45
        Пора Рону в Интер (Майами)
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
        вчера в 17:44
        И соответственно зряплату тоже...
        Ikarus74
        Ikarus74
        вчера в 17:37
        А я всегда говорил что Зидан должен ноги целовать Рамосу за 3 ЛЧ подряд
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