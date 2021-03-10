Роналду и МакКенни получили худшие оценки в матче с «Порту»

«Ювентус» обыграл «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако покинул турнир по сумме двух встреч.
Итальянская газета Corriere dello Sport выставила оценки игрокам туринского клуба за этот матч. Высший балл получил форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза (8), а худшими в составе хозяев поля оказались Криштиану Роналду (4,5) и Уэстон МакКенни (4,5).
Стоит отметить, что «Ювентус» ещё ни разу не прошёл дальше 1/4 ЛЧ после трансфера Роналду.
– Мы рады, что сумели заполучить такого игрока мирового класса, как Роналду. «Ювентус» сделал шаг вперёд. Наша цель на несколько следующих лет – победа в Лиге чемпионов. Некоторые, возможно, думали, что это сумасшествие. «Ювентус» сейчас находится в таком положении, что нам сложно покупать игроков, которые лучше уже имеющихся, – сказал Недвед.
– Трансфер Криштиану – правильное решение. Это поможет нам достичь того уровня, которого мы заслуживаем. «Ювентус» хочет выиграть Лигу чемпионов, так что это отличная сделка. Нам было намного проще заполучить Роналду, так как он хотел сменить обстановку. Для нас честь, что Криштиану выбрал наш клуб. Он уже побеждал в Англии и Испании, и мы будем очень рады, если он сможет повторить это в Италии, – приводит слова Недведа.
В итоге даже близко не приблизились к цели. С каждым годом всё хуже и хуже.
– Мы рады, что сумели заполучить такого игрока мирового класса, как Роналду. «Ювентус» сделал шаг вперёд. Наша цель на несколько следующих лет – победа в Лиге чемпионов. Некоторые, возможно, думали, что это сумасшествие. «Ювентус» сейчас находится в таком положении, что нам сложно покупать игроков, которые лучше уже имеющихся, – сказал Недвед.
– Трансфер Криштиану – правильное решение. Это поможет нам достичь того уровня, которого мы заслуживаем. «Ювентус» хочет выиграть Лигу чемпионов, так что это отличная сделка. Нам было намного проще заполучить Роналду, так как он хотел сменить обстановку. Для нас честь, что Криштиану выбрал наш клуб. Он уже побеждал в Англии и Испании, и мы будем очень рады, если он сможет повторить это в Италии, – приводит слова Недведа.
В итоге даже близко не приблизились к цели. С каждым годом всё хуже и хуже.
Щесны, Данило, Кулушевски, Кьезу, Де Лигта, Демирала нужно оставлять.
Щесны, Данило, Кулушевски, Кьезу, Де Лигта, Демирала нужно оставлять.