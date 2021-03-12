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Рамос: «„Реалу“ было бы проще подписать Холанда, чем Мбаппе»

сегодня, 07:28

Капитан «Реала» Серхио Рамос ответил на вопрос о том, кого бы из двух футболистов он подписал в мадридский клуб, если бы был тренером — нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе или форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Я бы хотел взять обоих, но тренер не подписывает игроков. Я думаю, что в силу сложившихся обстоятельств, возможно, подписать Холанда было бы чуть проще.

О Мбаппе говорят как о сменщике Криштиану и Месси, ситуация более сложная.

Было бы неплохо усилить «Реал» такой «девяткой», как Холанд, у которого есть то, чего не хватает нам: скорость, голод, игра на втором этаже... Конечно, это есть и у Мбаппе, но на сегодняшний день намного проще было бы согласовать переход Холанда.

По слухам, интерес к обоим нападающим проявляет «Манчестер Сити».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 11:49
Время покажет 😉
Gelious
Gelious ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 11:40
Может быть, но у ПСЖ владельцы столь богатые, что им даже миллиард долларов не нужен за Мбаппе
sir_Alex
sir_Alex ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 11:24
То, что нельзя купить за деньги, можно купить за очень большие деньги.
112910415
112910415
сегодня в 10:57
надо брать Холанда, если получится
Gelious
Gelious ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 10:51
Владельцы ПСЖ отказываются за любые деньги продавать его до окончания контракта. О чем они открыто несколько раз прямо заявляли уже
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:47
Мбаппе по деньгам не потянуть, шо ле? 😉😁🙃
Медив
Медив
сегодня в 10:29
Рона проще всего вернуть:)
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 10:13
Год назад про Холанна немногие знали. Теперь из двух - Холанна и Мбаппе - предпочитают вариант подешевле в виде норвежца. Пройдёт ещё год и анонсируемое ныне противостояние «Мбаппе vs Холанн» превратится во что-то вида «да это же Холанн, ему равных просто нет».
Мбаппе - хороший игрок, но Холанн - инопланетный монстр. Через совсем немного времени футбольный мир поймёт, что талант норвежца намного выше французского.
NOVA
NOVA
сегодня в 10:05
было бы здорово конечно взять обоих, но сейчас конечно проще взять холанда, если он сам согласится, а потом уже думать о мбаппе и как заполучить его бесплатно через годик!! прав Серега, главное чтобы сам остался и застал этих обоих игроков в Реале!!
stanichnik
stanichnik ответ izrafel (раскрыть)
сегодня в 09:21
Претендентов, способных удовлетворить запросы этих футболистов много, захотят ли ещё сами футболисты играть в каждом из этих претендентов?
амурец
амурец
сегодня в 08:49
в идеале конечно двоих подписать, но одного из них тоже хорошо
izrafel
izrafel
сегодня в 08:26
Не факт, что хотя бы одного подпишут....претендентов на них много
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:24
Растёт смена Роналду и Месси...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 07:34
А что нереального в Мбаппе? Катался позавчера больше чем играл. Лез на троих и не мог обыграть. Бегунок обычный. Может в чемпионате Франции он и может прокинуть мяч подальше и убежать, то в нормальном чемпионате он будет просто кататься по полю.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:30
Оба стоят немеренных денег.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:29
Хотя-бы одного из двух. Удачи
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