Рамос: «„Реалу“ было бы проще подписать Холанда, чем Мбаппе»

Капитан «Реала» Серхио Рамос ответил на вопрос о том, кого бы из двух футболистов он подписал в мадридский клуб, если бы был тренером — нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе или форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Я бы хотел взять обоих, но тренер не подписывает игроков. Я думаю, что в силу сложившихся обстоятельств, возможно, подписать Холанда было бы чуть проще.
О Мбаппе говорят как о сменщике Криштиану и Месси, ситуация более сложная.
Было бы неплохо усилить «Реал» такой «девяткой», как Холанд, у которого есть то, чего не хватает нам: скорость, голод, игра на втором этаже... Конечно, это есть и у Мбаппе, но на сегодняшний день намного проще было бы согласовать переход Холанда.
По слухам, интерес к обоим нападающим проявляет «Манчестер Сити».
Мбаппе - хороший игрок, но Холанн - инопланетный монстр. Через совсем немного времени футбольный мир поймёт, что талант норвежца намного выше французского.
Мбаппе - хороший игрок, но Холанн - инопланетный монстр. Через совсем немного времени футбольный мир поймёт, что талант норвежца намного выше французского.