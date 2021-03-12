Рамос: «„Реалу“ было бы проще подписать Холанда, чем Мбаппе»

Капитан «Реала» ответил на вопрос о том, кого бы из двух футболистов он подписал в мадридский клуб, если бы был тренером — нападающего «Пари Сен-Жермен» или форварда дортмундской «Боруссии» .

Я бы хотел взять обоих, но тренер не подписывает игроков. Я думаю, что в силу сложившихся обстоятельств, возможно, подписать Холанда было бы чуть проще.

О Мбаппе говорят как о сменщике Криштиану и Месси, ситуация более сложная.

Было бы неплохо усилить «Реал» такой «девяткой», как Холанд, у которого есть то, чего не хватает нам: скорость, голод, игра на втором этаже... Конечно, это есть и у Мбаппе, но на сегодняшний день намного проще было бы согласовать переход Холанда.