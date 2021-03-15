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Галактионов объяснил, почему Сафонов не поедет на чемпионат Европы

сегодня, 17:42

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов объяснил отсутствие в заявке команды на чемпионат Европы голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

Никаких противоречий. Мы обсуждали все фамилии со Станиславом Саламовичем. Вы видите, что у Матвея с декабря травма, он не может полноценно тренироваться. Поэтому его нет в заявке. Хотя это важный игрок для нашей команды и в перспективе основной сборной. Татаев тоже не попал из-за травмы.

Надо чётко понимать задачу нашей команды. Приоритет всегда у национальной сборной, мы готовим игроков для неё. Был рабочий диалог по фамилиям. Если в дальнейшем тренерский штаб главной команды увидит, что какой-то игрок готов, то он будет там.

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Все комментарии
Vasilich-74
Vasilich-74
сегодня в 20:26
Ну у него же не кресты всё-таки, ну вот что они тоже... У вас наклевался хоть насколько-то минимально приличный кипер, я уже молчу про то, что свой. А у вас дальше всякие бразильцы мусорные в сборной. И они типа ещё чего-то потом хотят. Тьфу...
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:38
Интересно узнать)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 19:37
По своей значимости Сафонов важнее многих легионеров в команде и если он требует приравнять его доходы к доходам забугорных футболистов , то это вполне понятно. Он же уже давно не подающий надежды, а один из лучших киперов в стране.
Жаль если ни на один турнир не попадет , такого он Галицкому не простит, да и никто бы не простил. Но это все в случае , если нет травмы , а есть давление на игрока.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:29
Не думаю что так велика травма!Скорее всего это воспитание такое!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:37
Сафонов - это потеря не только для молодежной, но и для первой сборной. Матвей давно должен был бы быть в обойме главной команды, но наш главный почему то тянул с этим делом. Матвею скорейшего выздоровления и возвращения на поле. Сафонов , Максименко - это наши надежды , которые давно заслужили место в основе сборной. Жаль что Матвея травма выбила из строя. Но будем надеяться , что парень скоро вернется и заиграет лучше прежнего.
Всем здоровья.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:34
Какая травма у Сафонова? Его воспитывает Галицкий и парень походу может пролететь с двумя крупными турнирами (молодёжным и взрослым ЧЕ). Сафонов такое не должен прощать, хоть Краснодар и родной для него клуб.
Djebrael
Djebrael
сегодня в 18:27
А вот Сафонова я бы очень хотел увидеть в рамке сборной.... здоровья!!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:44
Удачи Сафонову и здоровья!!!
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