Галактионов объяснил, почему Сафонов не поедет на чемпионат Европы

Главный тренер молодёжной сборной России объяснил отсутствие в заявке команды на чемпионат Европы голкипера «Краснодара» .

Никаких противоречий. Мы обсуждали все фамилии со Станиславом Саламовичем. Вы видите, что у Матвея с декабря травма, он не может полноценно тренироваться. Поэтому его нет в заявке. Хотя это важный игрок для нашей команды и в перспективе основной сборной. Татаев тоже не попал из-за травмы.

Надо чётко понимать задачу нашей команды. Приоритет всегда у национальной сборной, мы готовим игроков для неё. Был рабочий диалог по фамилиям. Если в дальнейшем тренерский штаб главной команды увидит, что какой-то игрок готов, то он будет там.