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Кириченко: «Матч с „Зенитом“ — последний шанс ЦСКА в борьбе за чемпионство»

сегодня, 20:13
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 20:00 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился мнением о предстоящем матче 23-го тура РПЛ против «Зенита».

«Зенит» будет фаворитом этой встречи? Думаю, что да. Даже несмотря на то, что игра в Москве. На мой взгляд, «Зенит» просто выглядит мощнее, чем ЦСКА. Хотя, конечно, домашняя игра при своих болельщиках — это тоже шанс для «армейцев». И, наверное, даже последний шанс как-то вклиниться в чемпионскую гонку. Если ЦСКА не победит, в дальнейшем его ждет только борьба за второе место.

Немало в игре будет зависеть от состояния поля. Мы видим, что «Зенит» довольно качественно играет. Понятно, что на арене в Санкт-Петербурге крыша, и там хорошее поле, поэтому качеству игры там ничто не мешает. На стадионе «армейцев» поле в принципе неплохого качества, но мы понимаем, что сейчас такое время года, что может неожиданно похолодать, или же вдруг дожди пойдут. Так что газон может быть тяжелым. На мой взгляд, это очень важный вопрос. В общем, здесь может быть много борьбы, где важную роль будут играть физические кондиций.

Здесь бы я сказал, что «Зенит» имеет преимущество. Учитывая, что Азмун и Дзюба наверху в штрафной очень много продавливают и выигрывают. Ну, а само течение игры в принципе часто зависит от каких-то небольших нюансов: всегда есть момент, когда все могло пойти так или по-другому. Сейчас мы обсуждаем общее состояние команд, но каждый новый матч — это отдельный день, отдельная история, где всякое может произойти. Думаю, что будет очень интересно посмотреть на эту игру. Мне кажется, этот матч будет ключевым в распределении мест в турнирной таблице.

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cska1948
cska1948 ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
сегодня в 21:24
Вот и посмотрим...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 21:20
Скорее всего - второе...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 21:19
Зенит победит однознАчно!
Сп62
Сп62
сегодня в 21:15
Конечно, Зенит выглядит помощнее, но мяч круглый, а поле непредсказуемо. А победа армейцев может и питерцев выбить из равновесия.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 20:49
Да, лучше бы тоска по Белоруссии победила навсегда и без возвратно !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:45
Даже если допустить , что армейцы выиграют каким то невероятным образом, то все равно претендентами на чемпионство не будут. Игра команды настолько непредсказуема , что влететь могут кому угодно впоследствии. Ганчаренко сам признался , что не нашел еще нужного сочетания игроков, а это значит, что эксперименты с составом продолжаться , а значит стабильности в ближайших турах мы не увидим.
Когда же тоска по Родине победит у нашего непотопляемого главного???
Всем здоровья.
cska1948
cska1948
сегодня в 20:42
В игре с Зенитом мы, болельщики, получим ответ, что реально представляет из себя молодая команда Ганчаренко. Либо это команда способная вести борьбу за высокие места, либо это команда вечно подающих надежды молодых "дарований".
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 20:25
Трудно верится в победу Ганчаренко!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:24
В этом году ЦСКА точно не готов к Чемпионству . Хотя болею за ЦСКА !!! Есть много Но ... Всему своё время!!! Не нужно потом быть в Европе ЛЧ и идти на заслуженном четвёртом месте . Лучше по позже ,но досойно выступить в финале ЛЧ или ЛЕ !!! Идти по форватеру к цели,но что-то лоцман по моему не тот у штурвала рулит !!! Ждём Удач и Успехов ЦСКА!!! Всем добра!!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:14
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