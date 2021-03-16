Кириченко: «Матч с „Зенитом“ — последний шанс ЦСКА в борьбе за чемпионство»

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о предстоящем матче 23-го тура РПЛ против «Зенита».

«Зенит» будет фаворитом этой встречи? Думаю, что да. Даже несмотря на то, что игра в Москве. На мой взгляд, «Зенит» просто выглядит мощнее, чем ЦСКА . Хотя, конечно, домашняя игра при своих болельщиках — это тоже шанс для «армейцев». И, наверное, даже последний шанс как-то вклиниться в чемпионскую гонку. Если ЦСКА не победит, в дальнейшем его ждет только борьба за второе место.

Немало в игре будет зависеть от состояния поля. Мы видим, что «Зенит» довольно качественно играет. Понятно, что на арене в Санкт-Петербурге крыша, и там хорошее поле, поэтому качеству игры там ничто не мешает. На стадионе «армейцев» поле в принципе неплохого качества, но мы понимаем, что сейчас такое время года, что может неожиданно похолодать, или же вдруг дожди пойдут. Так что газон может быть тяжелым. На мой взгляд, это очень важный вопрос. В общем, здесь может быть много борьбы, где важную роль будут играть физические кондиций.

Здесь бы я сказал, что «Зенит» имеет преимущество. Учитывая, что Азмун и Дзюба наверху в штрафной очень много продавливают и выигрывают. Ну, а само течение игры в принципе часто зависит от каких-то небольших нюансов: всегда есть момент, когда все могло пойти так или по-другому. Сейчас мы обсуждаем общее состояние команд, но каждый новый матч — это отдельный день, отдельная история, где всякое может произойти. Думаю, что будет очень интересно посмотреть на эту игру. Мне кажется, этот матч будет ключевым в распределении мест в турнирной таблице.