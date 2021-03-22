МЮ готов включить ван де Бека в сделку по трансферу игроков «Боруссии» Д

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22 марта 2021, 22:32

«Манчестер Юнайтед» собирается продать полузащитника этим летом.

Как сообщается, в МЮ уверены, что никто не заплатит за голландца 40 млн фунтов стерлингов, поэтому «красные дьяволы» готовы включить футболиста в любую трансферную сделку. «Манчестер Юнайтед» интересуется тремя игроками дортмундской «Боруссии». , и являются трансферными целями МЮ . Манчестерский клуб готов предложить ван де Бека и денежную сумму за любого из этих футболистов.

Отмечается, что «Боруссия» Дортмунд заинтересована в переходе голландского полузащитника, поэтому может рассмотреть вариант такой сделки. Сам игрок настроен покинуть «Манчестер Юнайтед».