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МЮ готов включить ван де Бека в сделку по трансферу игроков «Боруссии» Д

22 марта 2021, 22:32

«Манчестер Юнайтед» собирается продать полузащитника Донни ван де Бека этим летом.

Как сообщается, в МЮ уверены, что никто не заплатит за голландца 40 млн фунтов стерлингов, поэтому «красные дьяволы» готовы включить футболиста в любую трансферную сделку. «Манчестер Юнайтед» интересуется тремя игроками дортмундской «Боруссии». Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо и Мануэль Аканджи являются трансферными целями МЮ. Манчестерский клуб готов предложить ван де Бека и денежную сумму за любого из этих футболистов.

Отмечается, что «Боруссия» Дортмунд заинтересована в переходе голландского полузащитника, поэтому может рассмотреть вариант такой сделки. Сам игрок настроен покинуть «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
23 марта в 07:35
Нормальный вариант
Анд-м
Анд-м
23 марта в 06:40
А ван де бек хоть согласен? 🤔
Van Vanovich
Van Vanovich
23 марта в 06:39
Лучше в Боруссию Донни перейти. Сульшер не умееет умело применить игроков.
Альфамен
Альфамен ответ allemz (раскрыть)
23 марта в 03:42
Рано или поздно шейхи наиграются в свою игрушку и МС вернётся на свое законное место,а их местные типа болелы,пропадут из комментов и сменят свои аватарки!!!
lobsterdam
lobsterdam
23 марта в 00:41
еще и Марса надо бы туда воткнуть с Фредом - наследие Маура...
Террпсихора
Террпсихора ответ allemz (раскрыть)
22 марта в 23:14
А куда пошёл бы? В Тоттенхем?)))
allemz
allemz
22 марта в 22:42
Сднился голландец в МЮ, любой адекватный человек, желающий сделать карьеру и собрать кучу трофеев, в такой клуб не пошел бы
STVA 1
STVA 1
22 марта в 22:35
Аканджи разве дороже де Бека...
David Young
David Young
22 марта в 22:34
Из трёх перечисленных футболистов Боруссии Дортмунд у Джейдона Санчо наиболее высокие шансы перейти в Манчестер Юнайтед, на мой взгляд.
beefs
beefs
22 марта в 22:34
Это нормальная сделка...
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