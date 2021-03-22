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«Манчестер Сити» нашёл альтернативу Холанду в «Саутгемптоне»

22 марта 2021, 21:40

Нападающий Серхио Агуэро, скорее всего, покинет «Манчестер Сити» этим летом.

Как сообщается, «горожане» ведут работу над поисками нового форварда. Приоритетным вариантом для манчестерского клуба является Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», однако запрашиваемая за норвежца сумма в 100 млн фунтов стерлингов заставила «Манчестер Сити» рассмотреть альтернативные варианты.

«Горожане» обратили внимание на нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса. Контракт футболиста со «святыми» истекает летом 2022 года, однако стороны не могут договориться о новой сделке. «Саутгемптону», скорее всего, придётся продать игрока в летнее трансферное окно, чтобы он не ушёл бесплатно через сезон. Этой ситуацией хочет воспользоваться «Манчестер Сити», чтобы подписать форварда в качестве замены Серхио Агуэро.

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Igo0rek
Igo0rek
23 марта в 06:36
Смешно даже
sv_1969
sv_1969 ответ beefs (раскрыть)
22 марта в 22:39
28 лет вроде
mihaluch
mihaluch
22 марта в 22:26
Что только не выдумают ради рекламы.
Вoлхв
Вoлхв
22 марта в 22:04
Ну что делать...всегда можно что то найти...
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
22 марта в 21:57
Дзюба или Бухаров замена Агуэре !
SAFqwer
SAFqwer
22 марта в 21:55
Ингс уже себя пробовал в Ливерпуле, что из этого получилось лучше и не вспоминать. Думаю это очередная утка. Где Ингс и где Мансити?
allemz
allemz
22 марта в 21:49
Ага, замена..
beefs
beefs
22 марта в 21:41
тоже перспективный футболист...
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