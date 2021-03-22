«Манчестер Сити» нашёл альтернативу Холанду в «Саутгемптоне»

1616438428

22 марта 2021, 21:40

Нападающий , скорее всего, покинет «Манчестер Сити» этим летом.

Как сообщается, «горожане» ведут работу над поисками нового форварда. Приоритетным вариантом для манчестерского клуба является из дортмундской «Боруссии», однако запрашиваемая за норвежца сумма в 100 млн фунтов стерлингов заставила «Манчестер Сити» рассмотреть альтернативные варианты.

«Горожане» обратили внимание на нападающего «Саутгемптона» . Контракт футболиста со «святыми» истекает летом 2022 года, однако стороны не могут договориться о новой сделке. «Саутгемптону», скорее всего, придётся продать игрока в летнее трансферное окно, чтобы он не ушёл бесплатно через сезон. Этой ситуацией хочет воспользоваться «Манчестер Сити», чтобы подписать форварда в качестве замены Серхио Агуэро.