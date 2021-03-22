«Манчестер Сити» нашёл альтернативу Холанду в «Саутгемптоне»

Нападающий Серхио Агуэро, скорее всего, покинет «Манчестер Сити» этим летом.
Как сообщается, «горожане» ведут работу над поисками нового форварда. Приоритетным вариантом для манчестерского клуба является Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», однако запрашиваемая за норвежца сумма в 100 млн фунтов стерлингов заставила «Манчестер Сити» рассмотреть альтернативные варианты.
«Горожане» обратили внимание на нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса. Контракт футболиста со «святыми» истекает летом 2022 года, однако стороны не могут договориться о новой сделке. «Саутгемптону», скорее всего, придётся продать игрока в летнее трансферное окно, чтобы он не ушёл бесплатно через сезон. Этой ситуацией хочет воспользоваться «Манчестер Сити», чтобы подписать форварда в качестве замены Серхио Агуэро.