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«Монако» может продать Головина в «Севилью»

22 марта 2021, 22:18

Полузащитник Александр Головин может покинуть «Монако» в летнее трансферное окно.

Ряд европейских клубов проявляет интерес к нескольким футболистам «Монако», одним из которых является Головин. По сообщениям испанской прессы, «Севилья» предпримет попытку подписать российского хавбека. «Монако» будет готов продать Головина, если получит хорошее предложение.

В нынешнем сезоне Александр провёл 14 матчей в рамках Лиги 1, записав на свой счёт 4 гола и 7 результативных передач.

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ DEIVID_33 (раскрыть)
23 марта в 16:10
Ахахахай-те сколько влезет,мне от этого не горячо не холодно,я не говорил,что он главная звезда,он игрок обоймы,регулярно выходящий на поле.
nikoladolgov
nikoladolgov
23 марта в 11:13
Это реклама что ли ?
Чтоб кони его купили обратно ?
Он же никому не нужен, лавочник !
чемпионство с душком
чемпионство с душком
23 марта в 10:58
если уходить из Монако, то только в клуб уровня Интера или Лейпцига
DEIVID_33
DEIVID_33 ответ Альфамен (раскрыть)
23 марта в 10:42
АХАХАХАХА

Пользу? Да он один из виновников вылета из ЛЧ. Третий гол Дортмунд забил после его грубейшей ошибки. В кубке Испании в двух матчах с Барсой вообще ничего от него. В Севилье он обычный средний игрок, а не главная звезда команды, как было в Аталанте.
санек002
санек002
23 марта в 10:20
странно!игрок играет а его продают!
nikoladolgov
nikoladolgov
23 марта в 10:07
Вранье !
Просто Головин как лавочник 3 не нужен никому , а играть он не в состоянии !
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
23 марта в 10:03
Севилья вязкий клуб , но Саша может стать новым Банегой в центре поля.
А там и победа в ЛЕ неподалёку.
stavr74
stavr74
23 марта в 09:34
избавляются от баласта
25процентный клоун
25процентный клоун
23 марта в 09:32
В Севилье будет тормозить
Эдмон
Эдмон
23 марта в 08:15
Ну если только в Севилью,то это прогресс
SHMEL
SHMEL
23 марта в 08:07
Ну и зачем? Кому это нужно? Монако,клуб, который Головин вытаскивал из 62а? Головину, которого любят болельщики, всё хорошо в игровом плане. Зачем ему Севилья, которая не сильно то отличается по уровню от Монако и где нужно заново доказывать свою состоятельность.
13 RUS
13 RUS ответ Qatar Airways (раскрыть)
23 марта в 07:09
Согласен, если уж Паредасы там за 40 лямов бегяют мячик гоняют, то уж лучше туда
Дддддддд Дддддддд
Дддддддд Дддддддд ответ Qatar Airways (раскрыть)
23 марта в 07:01
Это политика клуба.Они всегда покупают перспективных игроков с прицелом на продажу дороже.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 марта в 05:35
Испания это уже другой футбол и уровень другой.
Альфамен
Альфамен ответ RamonCSKA (раскрыть)
23 марта в 03:45
Гомес основной игрок обоймы,и то,что он выходит на замену ничего не значит,пользу он приносит,да и тем более,он только туда пришёл.
протон1
протон1
23 марта в 00:54
почем его брали? за 19 млн евр его оценили . регресс
steelhead
steelhead ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 марта в 00:10, ред.
Сейчас валом свободных агентов на рынке, смысл платить деньги? Бюджеты падают, никому не интересен футбол без зрителей. Про цены двухлетней давности стоит забыть, а 30 млн, которые заплатил один российский олиг другому - никого в футбольном мире в заблуждение не введут. После сделки по Головину Васильев пробкой вылетел из Монако, об этом не стоит забывать. Рыболовлев зарабатывает сам, но не позволяет зарабатывать на себе.
Сантус
Сантус
23 марта в 00:04
Головина покупали за 30,сейчас но трансмаркете он стоит чуть больше 10,14 вроде(лень лезть).Это может многих обидеть(патриотизм и всё такое),но кажется мне что покупался он в клуб( с российским капиталом кстати) думаю скорее из тех же побуждений.Да,вроде светлый лучик российского футбола,да,дадим пацану шансы зацепиться за топ-чемпионаты...но это всё скорее благие намерения,чем бизнес.Может и слухи,а может и подготовка почвы для продажи в РПЛ.По Европе таких пылит много.
Ironigor
Ironigor
22 марта в 23:59
Скажу простыми словами , - НЕ ВЕРЮ И ВСЁ ТУТ !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ steelhead (раскрыть)
22 марта в 23:56
Почему ???

В последние 2-3 года Севилья нехило тратилась.....
Лопес - 25 млн
Кунде - 25 млн
Муриэль 24,5 млн
Промес - 21 млн
Сусо - 21 млн
Эн-Нисери - 20 млн
Даббур - 17 млн
Карлос и Окампос - по 15 млн...

Думаю Александр не хуже многих из них...
Наверно серьёзный разговор можно начинать от 20 млн...
-Хостинский-
-Хостинский- ответ Qatar Airways (раскрыть)
22 марта в 23:51
Монако коммерческий проект , всегда был таким , купить подешевле , раскрутить и продать по дороже. Ничего удивительного
steelhead
steelhead
22 марта в 23:24
Севилья дороже 9-10 млн Евро за Головина не заплатит. Придется фиксануть убыток. Для Испании Головин не достаточно техничен, да и задатков лидера за ним не замечено. Вспомните Фабрегаса - в Англии был богом по обращению с мячом, в Испании над ним ржали откровенно.
Насмешник
Насмешник
22 марта в 23:21
Рано еще обсуждать летние трансферы.
SAFqwer
SAFqwer ответ zooveterinar (раскрыть)
22 марта в 23:16
Дасаев, Керж, Черышев... А про Квинси я не писал, что он наш, а отдельно его выделил... Но это не суть... Главное, что он в РПЛ был одним из лучших, а в Ла Лиге оказалось, что там таких Квинси пруд пруди. В том, что там какой-то геморрой мы сошлись во мнении, значит так оно и есть)))), осталось это до Саши донести!!! Мира и добра всем!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Qatar Airways (раскрыть)
22 марта в 22:58
Именно так. Монако реально претендует на ЛЧ, а Севилья - не знаю. Во всяком случае по составу и игре Монако не уступит Севилье. Я думаю. это не вариант для Саши. Ему либо топ-3 Германии, Италии, либо ПСЖ. Остальное ему не нужно. АПЛ за скобки выношу - не реально.
shur
shur
22 марта в 22:55
... да хоть куда, главное чтобы за сборную играл, по сути - самый полезный игрок
на данный момент, ох уж эти французские выкрутасы!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 марта в 22:49
Интерес Севильи возможен и вполне понятен. Саша очень хорошо себя показывает в Монако. Но не надо решать за него. Сам он пока ничего по этому поводу не говорил, да и Монако на данный момент вполне достойная команда. Так что слухов с каждым днем будут расти. Чем ближе летнее ТО , тем больше будет слухов. Может кто то там и проявляет интерес, но надо все же и про Сашины интересы знать, а этого пока никому не известно.
Продолжаем следить за Монако и лично за Александром.
Всем здоровья.
particular
particular
22 марта в 22:48
Статус сделки определится тогда, когда станет ясно - монегаски хотят продать или Севилья хочет купить...
zooveterinar
zooveterinar ответ SAFqwer (раскрыть)
22 марта в 22:45
Ну квинси прям совсем"наш"!!! Может частично спартаковский, с этим согласен!!!то , что неполучается, кержаков бывал там, такие наверное футболисты , хотя соглашусь, там свой геморрой!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
22 марта в 22:44, ред.
Если в испанию переходить то в какую нибудь валенсию
В Севилье даже гомез сидит на лавке, хотя ведущий игрок аталанты и как раз классическая десятка или отянутый нап
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