«Монако» может продать Головина в «Севилью»

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22 марта 2021, 22:18

Полузащитник может покинуть «Монако» в летнее трансферное окно.

Ряд европейских клубов проявляет интерес к нескольким футболистам «Монако», одним из которых является Головин. По сообщениям испанской прессы, «Севилья» предпримет попытку подписать российского хавбека. «Монако» будет готов продать Головина, если получит хорошее предложение.

В нынешнем сезоне Александр провёл 14 матчей в рамках Лиги 1, записав на свой счёт 4 гола и 7 результативных передач.