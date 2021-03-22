«Монако» может продать Головина в «Севилью»

Полузащитник Александр Головин может покинуть «Монако» в летнее трансферное окно.
Ряд европейских клубов проявляет интерес к нескольким футболистам «Монако», одним из которых является Головин. По сообщениям испанской прессы, «Севилья» предпримет попытку подписать российского хавбека. «Монако» будет готов продать Головина, если получит хорошее предложение.
В нынешнем сезоне Александр провёл 14 матчей в рамках Лиги 1, записав на свой счёт 4 гола и 7 результативных передач.
Зачем же от него избавляться? Конечно, если только предложат большие деньги. Ну, думается, Севилья не тот клуб, кто много заплатит, да и в игровом плане это вовсе не шаг вперёд.
Играй, Саша, в Монако, пока играется. Наработай стабильность, избавься от травм и улучшай игру - глядишь и ПСЖ облизываться начнёт. А это уже будет отличная карьера.
Зачем же от него избавляться? Конечно, если только предложат большие деньги. Ну, думается, Севилья не тот клуб, кто много заплатит, да и в игровом плане это вовсе не шаг вперёд.
Играй, Саша, в Монако, пока играется. Наработай стабильность, избавься от травм и улучшай игру - глядишь и ПСЖ облизываться начнёт. А это уже будет отличная карьера.
Продолжаем следить за Монако и лично за Александром.
Всем здоровья.
Продолжаем следить за Монако и лично за Александром.
Всем здоровья.