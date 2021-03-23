Соболев: «Любой футболист падает, и это нормально»

Нападающий «Спартака» ответил на критику в свой адрес со стороны экс-наставника «красно-белых» , который отметил, что форвард «норовит упасть при любом соприкосновении».

Ни в коем случае на Олега Ивановича не обижаюсь, поскольку сам понимаю, что в каких-то моментах падаю. Но если сравнивать, например, с временами игры в Самаре, то считаю, что крепну и падаю уже меньше. Любой футболист падает, и это нормально. Бывают моменты, когда нужно заработать фол, чтобы команда выдохнула, сбить темп на последних минутах. Если есть контакт, и ты падаешь — это фол. Если по ногам ударили не сильно, а слабо — это перестаёт быть нарушением? Нет.

А если вообще не ударили, на это есть ВАР. Если упадёшь без контакта в штрафной, эпизод посмотрят, пенальти не назначат, а тебе ещё и жёлтую за симуляцию дадут. Смысл падать? Но в футболе иногда прибегают к различным хитростям. Например, когда вратарь мяч в ноги кладёт и не берёт его в руки — время тянет. Когда я на него бегу, то злюсь. Говорю ему: «Ну ты... нехороший человек!» Некоторые вратари извиняются. Помню, так поступил Матвей Сафонов. Это нормально. Одно дело делаем.

Хотелось ли бы держаться на ногах, как Эрлинг Холланд? Работаю над этим! Вот возьмём матч с «Динамо», когда я голевую передачу Мозесу отдал. Меня ведь ударили по ногам, и я мог упасть. Просто понял, что можно продолжить эту атаку и сделать такой пас — устоял и продолжил движение. Когда был боком, даже почти спиной к воротам — увидел, что Мозес бежит по правому флангу. Логичнее было бы убрать к бровке, в правую сторону, и спокойно отдать пас. Но решил: лучше уберу влево, рискну — зато, если получится, пройдёт хорошая передача.