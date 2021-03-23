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Соболев: «Любой футболист падает, и это нормально»

23 марта 2021, 01:14

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на критику в свой адрес со стороны экс-наставника «красно-белых» Олега Романцева, который отметил, что форвард «норовит упасть при любом соприкосновении».

Ни в коем случае на Олега Ивановича не обижаюсь, поскольку сам понимаю, что в каких-то моментах падаю. Но если сравнивать, например, с временами игры в Самаре, то считаю, что крепну и падаю уже меньше. Любой футболист падает, и это нормально. Бывают моменты, когда нужно заработать фол, чтобы команда выдохнула, сбить темп на последних минутах. Если есть контакт, и ты падаешь — это фол. Если по ногам ударили не сильно, а слабо — это перестаёт быть нарушением? Нет.

А если вообще не ударили, на это есть ВАР. Если упадёшь без контакта в штрафной, эпизод посмотрят, пенальти не назначат, а тебе ещё и жёлтую за симуляцию дадут. Смысл падать? Но в футболе иногда прибегают к различным хитростям. Например, когда вратарь мяч в ноги кладёт и не берёт его в руки — время тянет. Когда я на него бегу, то злюсь. Говорю ему: «Ну ты... нехороший человек!» Некоторые вратари извиняются. Помню, так поступил Матвей Сафонов. Это нормально. Одно дело делаем.

Хотелось ли бы держаться на ногах, как Эрлинг Холланд? Работаю над этим! Вот возьмём матч с «Динамо», когда я голевую передачу Мозесу отдал. Меня ведь ударили по ногам, и я мог упасть. Просто понял, что можно продолжить эту атаку и сделать такой пас — устоял и продолжил движение. Когда был боком, даже почти спиной к воротам — увидел, что Мозес бежит по правому флангу. Логичнее было бы убрать к бровке, в правую сторону, и спокойно отдать пас. Но решил: лучше уберу влево, рискну — зато, если получится, пройдёт хорошая передача.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
23 марта в 10:55
Ты кроме заголовков остальной текст вообще не читаешь что ли?
Чёрным по-белому написано, что Соболев принимает критику ОИРа!
Anton Hohlov
Anton Hohlov
23 марта в 09:15, ред.
мужик ты или неймар?
SHMEL
SHMEL
23 марта в 08:46
Соболев хорошо вписался в состав поросят, но падает он действительно очень много и картинно...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
23 марта в 07:33
Перефразируя высказывание О.Бендера:" Киса, талант к нищенствованию в Вас заложен с детства", в данном случае "талант к симулированию".)))
ОПС
ОПС
23 марта в 06:51
Это совсем ненормально, когда ты что то не то изображаешь.
mihaluch
mihaluch
23 марта в 06:01
Падай дальше получишь кличку Ванька-встанька.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 марта в 05:50
Не удивлюсь если этот наглый тип упрекнёт самого Иваныча.
RA158
RA158
23 марта в 05:40
даже и не скрывает....
лучше бы в футбол играл....
КЭТиК
КЭТиК
23 марта в 03:41
За падение иногда пенальти дают.
beefs
beefs
23 марта в 02:17
Ясно, сам признался что учился в театральном...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
23 марта в 02:04
Скажите ему, если не понимает, что он становится, как О нана-капитан. Потом кер отмоется. Порой бывает лучше все не рассказывать, что думаешь. А журналюгам, этого и надо. Зелено, молодо...Сам себе все усложняет.
Ironigor
Ironigor
23 марта в 01:34, ред.
Уж Романцев точно подметил , не надо театра в футболе, Шурик !!! Суарес тебе в помощь!!!
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