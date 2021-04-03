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Сафонов: «У меня подписан новый контракт с „Краснодаром“»

сегодня, 20:41

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал слухи о том, что он не играл за «быков» из-за того, что отказывался подписывать новый контракт с командой.

Я рад вернуться на поле, но хотелось начать возвращение с победы. Получилась, мягко говоря, неудачная игра. Сейчас я в процессе набора формы, но я уже готов играть. Сейчас такой период, когда нужно что-то менять. Наверно, с этим связана и моя капитанская повязка в сегодняшнем матче.

Для нас сезон ещё не завершён, мы будем пытаться в каждом матче добыть три очка. Мы играем для болельщиков. Хочется, чтобы они возвращались к нам на стадион и продолжали болеть. Согласен, что начали вторую часть сезона ужасно, но мы будем делать всё для того, чтобы это исправить.

Я ещё на сборах давал интервью и сказал, что у меня подписан новый контракт, с этим нет никаких проблем. Если бы люди были внимательнее, я думаю, у них бы не возникало вопросов. Все слухи — неправда, у меня нет проблем с руководством.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 23:01
Хоть одна новость хорошая )
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 21:37
Краснодар сезон провалил...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 21:32
Вот и развеян миф о травме! А был ли мальчик? Было ли выведения из команды в дубль? Да и история как пару лет назад Сафонова, Шапи и Игнатьева принуждали к передподписанию нового контракта тоже сказки? Да и наверное Игнатьева тоже не гнобили в дубле, травма была у парня.
Да и если всё были слухи, то тогда сам Сафонов в открытую должен обвинить близких ему людей во лжи. Смелости то хватит?
Ничего не имею против Матвея, но скорее всего он вынужден говорить неправду....
112910415
112910415
сегодня в 21:28
всё настолько плохо, насколько только возможно
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:07
Бабло выбил, на это променял футбол.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:59
Грустное возвращение получилось однако.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ marut (раскрыть)
сегодня в 20:52
А сегодня как раз хватило, аж на целую авоську из пяти штук. Вот так карьеру и заканчивают, к сожалению.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:46
Условия контракта мы сегодня увидели, они ужасны
marut
marut
сегодня в 20:43
Удачи тебе Матвей.... тебя не хватало..
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