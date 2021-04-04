Фернандеш настаивает, чтобы «Ман Юнайтед» купил Мендеша

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вчера, 13:23

Источник со ссылкой на Record сообщает, что защитник «Спортинга» может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник МЮ настаивает на том, чтобы руководство английского клуба купило его соотечественника.

Сумма отступных в контракте Мендеша составляет 70 млн евро.

Ранее игроком также интересовался «Ювентус».