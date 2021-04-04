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Фернандеш настаивает, чтобы «Ман Юнайтед» купил Мендеша

вчера, 13:23

Источник со ссылкой на Record сообщает, что защитник «Спортинга» Нуно Мендеш может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник МЮ Бруно Фернандеш настаивает на том, чтобы руководство английского клуба купило его соотечественника.

Сумма отступных в контракте Мендеша составляет 70 млн евро.

Ранее игроком также интересовался «Ювентус».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 17:21
Утка не более. МЮ конечно нужен защитник, но очень хорошего уровня а не ноунэйм
Rizo1
Rizo1
вчера в 14:51, ред.
Плохая новость для МЮ...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:28
Если бы подобная новость вышла про Роналду то барсафаны уже настрочили бы больше сто гневных каментарев. Но про Фернандеша молчат всего три каментария к новости и те без особой критики в игрока. А когда про Месську похожая новость выходила они писали что "молодец он, о команде думает как лучше хочет а виновато во всем тупое руководство что не тех игроков ему купило что он просил". Лицемерее во всей красе.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:40
Полузащитник МЮ Бруно Фернандеш настаивает на том, чтобы руководство английского клуба купило его соотечественника.
Бруно отменный игрок и лидер МЮ , но вот этот трэнд требования купить того или иного игрока , взятый от Месси и Рона не к чему хорошему не приведет!Хотя сам Нуно имеет все предпосылки вырасти в классного крайнего защитника. Цепкий и неуступчивый с хорошей левой ногой, он ещё может сыграть левого полузащитника!
Сейчас его стоимость достигла пика на данный момент и по данным трансфермаркета составляет 25 млн и это думаю не предел!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:32
Вот не понимаю, когда рядовые игроки требуют купить своих корешей, земляков или родственников. На кону 70 лямов, не хочет ли Фернандеш рискнуть своими деньгами?
А то пожеланий может много возникнуть, особенно когда платить должен другой.
На месте боссов я бы предложил составлять свои списки пожеланий, при условии, что сам внесёшь половину суммы. Желающих давать советы поубавилось бы ;) Или хозяевам капала бы существенная финансовая помощь...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:24
Бруно знает наверно о чём говорит
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