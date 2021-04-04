Фернандеш настаивает, чтобы «Ман Юнайтед» купил Мендеша

Источник со ссылкой на Record сообщает, что защитник «Спортинга» Нуно Мендеш может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Полузащитник МЮ Бруно Фернандеш настаивает на том, чтобы руководство английского клуба купило его соотечественника.
Сумма отступных в контракте Мендеша составляет 70 млн евро.
Ранее игроком также интересовался «Ювентус».
Бруно отменный игрок и лидер МЮ , но вот этот трэнд требования купить того или иного игрока , взятый от Месси и Рона не к чему хорошему не приведет!Хотя сам Нуно имеет все предпосылки вырасти в классного крайнего защитника. Цепкий и неуступчивый с хорошей левой ногой, он ещё может сыграть левого полузащитника!
Сейчас его стоимость достигла пика на данный момент и по данным трансфермаркета составляет 25 млн и это думаю не предел!
Бруно отменный игрок и лидер МЮ , но вот этот трэнд требования купить того или иного игрока , взятый от Месси и Рона не к чему хорошему не приведет!Хотя сам Нуно имеет все предпосылки вырасти в классного крайнего защитника. Цепкий и неуступчивый с хорошей левой ногой, он ещё может сыграть левого полузащитника!
Сейчас его стоимость достигла пика на данный момент и по данным трансфермаркета составляет 25 млн и это думаю не предел!
А то пожеланий может много возникнуть, особенно когда платить должен другой.
На месте боссов я бы предложил составлять свои списки пожеланий, при условии, что сам внесёшь половину суммы. Желающих давать советы поубавилось бы ;) Или хозяевам капала бы существенная финансовая помощь...
А то пожеланий может много возникнуть, особенно когда платить должен другой.
На месте боссов я бы предложил составлять свои списки пожеланий, при условии, что сам внесёшь половину суммы. Желающих давать советы поубавилось бы ;) Или хозяевам капала бы существенная финансовая помощь...