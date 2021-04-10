Моуриньо — о словах Сульшера про трофеи: «Думаю, Фергюсон считает иначе»

Главный тренер «Тоттенхэма» в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» в 31-м туре АПЛ прокомментировал недавнее высказывание наставника МЮ , который отметил, что тренеры иногда стремятся к победам в кубковых турнирах, чтобы потешить своё эго и завоевать «какой-нибудь» трофей для клуба.

Это его мнение. Я почти уверен, что его большой босс сэр Алекс [Фергюсон] имел другое мнение на этот счёт. Но я уважаю мнение Сульшера. Просто я считаю иначе.

У нас свобода мысли. Если он так думает, я не против. Он не проявил неуважения к кому-либо.

Но, повторюсь, я считаю, что его большой босс и величайший тренер в истории Премьер-Лиги думает иначе.