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Моуриньо — о словах Сульшера про трофеи: «Думаю, Фергюсон считает иначе»

10 апреля 2021, 05:33
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед» в 31-м туре АПЛ прокомментировал недавнее высказывание наставника МЮ Оле-Гуннара Сульшера, который отметил, что тренеры иногда стремятся к победам в кубковых турнирах, чтобы потешить своё эго и завоевать «какой-нибудь» трофей для клуба.

Это его мнение. Я почти уверен, что его большой босс сэр Алекс [Фергюсон] имел другое мнение на этот счёт. Но я уважаю мнение Сульшера. Просто я считаю иначе.

У нас свобода мысли. Если он так думает, я не против. Он не проявил неуважения к кому-либо.

Но, повторюсь, я считаю, что его большой босс и величайший тренер в истории Премьер-Лиги думает иначе.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» недавно проиграл «Лестеру» (1:3) в четвертьфинале Кубка Англии.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ hoper (раскрыть)
10 апреля в 20:58
Да ужжж)
hoper
hoper ответ STVA 1 (раскрыть)
10 апреля в 20:41
ну тут не поспоришь.выговорить сложно
STVA 1
STVA 1 ответ hoper (раскрыть)
10 апреля в 20:28
Да я знаю!Только мне тоже проще так написать)
hoper
hoper ответ STVA 1 (раскрыть)
10 апреля в 20:27
Он Сольскъяер, а не Сульшер.это англы придумали сульшер чтобы язык не сломать
112910415
112910415
10 апреля в 08:16
ах, мнения так легко меняются в зависимости от конкретной ситуации с собственным клубом !
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
10 апреля в 07:45
,,Я свое эго тешить не хочу , потому и слились из борьбы за кубок"(!?) Лицемер хренов, много ты, как тренер, кубков завоевал? Ты-то причем, если речь идет о заслугах и завоеваниях клуба? Твое эго причем? Потому и проиграли, если такой тренер.
ДСА
ДСА
10 апреля в 07:18
Оправдание неудач всегда можно придумать.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 апреля в 07:14
При САФе боролись за любой трофей, в каждом матче
Эдмон
Эдмон
10 апреля в 06:37
Кубковые матчи можно и слить конечно
Али Самаркандский
Али Самаркандский
10 апреля в 06:11
Посмотрим на мотивацию обоих команд
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 апреля в 05:41
Думаю многие не согласятся с Сульшером.
STVA 1
STVA 1
10 апреля в 05:38
Сульшерк ерунду сморозил
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