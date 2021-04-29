ГлавнаяНовости

Игроки «Реала» получили 51 травму в текущем сезоне

29 апреля 2021, 19:59

Сегодня стало известно, что защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил травму в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1) и пропустит остаток сезона.

Эта травма стала 51-й для «Реала» в этом сезоне. Если учесть случаи заражения коронавирусом, из-за которых футболист выбывает из строя в среднем на две недели, число потерь мадридской команды в этом сезоне возрастает до 57.

Единственные игроки «Реала», которые не получили травмы в этом сезоне, – это вратари Тибо Куртуа и Андрей Лунин.

На втором месте в Примере по количеству травм идет «Барселона» (35 повреждений за сезон), третий — «Вильярреал» (34).

Все новости
Месси в 2021 году забил больше, чем 32 команды из топ-5 лиг Европы
Вчера, 22:59 Комментарии3
Дзюба – 4-й игрок в истории «Зенита», сделавший покер
Вчера, 21:30 Комментарии9
Половина команд РПЛ забила меньше, чем Дзюба и Азмун
Вчера, 16:20 Комментарии19
Доннарумма провёл юбилейный матч за «Милан»
Вчера, 10:01 Комментарии2
Суарес забил 10-й победный гол в этом сезоне испанской Примеры
16 мая Комментарии10
Алиссон-спаситель. Вратарь «Ливерпуля» стал шестым голкипером, забивавшим в АПЛ
16 маяСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NOVA
NOVA
30 апреля в 11:28
что ж такое: не успеет игрок восстановиться как опять травма!! раньше кстати Карва почти без травм бегал, а счас травма на травме, поэтому надо возвращать хакими!!
амурец
амурец
30 апреля в 01:47
ни фига, и с таким количеством травм Реал еще и на плаву
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
29 апреля в 23:31
И игроков у Реала много и травм соответственно. Всем добра и здоровья.
Шуnя771
Шуnя771
29 апреля в 22:32
Травмоопасный вид спорта.
Gelious
Gelious
29 апреля в 22:23, ред.
Немного ошиблись. Уже больше 60ти. Ужас, да.
Loko best
Loko best ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
29 апреля в 22:18
По моему тут дураку очевидно,что считаются те травмы,из-за которых игроки пропускают матчи
goalaktika
goalaktika
29 апреля в 22:07
Физиотерапевтов нужно менять
Agamaga........
Agamaga........
29 апреля в 21:57
Азар инфекцию занёс всем
dimagas2
dimagas2
29 апреля в 21:35
Новая эмблема Реала)))
The Frei
The Frei
29 апреля в 21:27
Да там один Азар только 48 травм получил.
No problems
No problems ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
29 апреля в 21:10
Они наверное вместо сварщиков и разнорабочих работают,на Бернабеу.
95-shishani-95
95-shishani-95
29 апреля в 20:59
Интересно, чем занимаются физиотерапевты и другие врачи????😠
Hamman
Hamman
29 апреля в 20:58
Это аномальное колличество травм за сезон. Думаю это серьезный повод для внутреннего расследования.
No problems
No problems
29 апреля в 20:37
Пожалуй самый ужасный в плане травм и самой игры Мадрида,за последние несколько лет.
Какой то сумбур, неразбериха,паника......
былая лёгкость, техника,тактика,упорство, желание,исчезли в небытие.
Мадрид колбасит уже не первый год,после триумфов на Евроарене.
Продать легендарного забивалу-лидера Рона,и купить хрусталь с гордым именем Эден за те же деньги на лазарет...ееееппптааа...
это как минимум-30-40 голов для Реала.
Большая ошибка что отпустили Регилона,Хакими,Хамеса.
Перестройка конечно же будет, но не поздновато ли?,почти всем лидерам уже прилично за 30,а более-менее адекватной скамейки нет.
Этот Мадрид прошел свой путь.
Экстренно поменять все не получится. Ну говорят Алаба уже типо наш и что?
Он тож далеко не молод.
Мбаппе+Холанд? закатаем губы,получить б хотябы одного из них.
Модричу надо искать замену норм замену,и по тихому двигаться дальше.
Ломаются многие,потому что некоторые наелись побед,бегать трудно когда уже все выиграл и тебе уже за 30,мотивации нет....и походу типичная невезуха.
Короче ****ц как трудно смотреть на такой Реал. Больно б****
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 апреля в 20:25
Ссадины и царапины тоже считаются?
berda2003
berda2003
29 апреля в 20:16
всякую херьню считают...
eleven LC
eleven LC
29 апреля в 20:10
Гнать всех физиотерапевтов и докторов которые работают на Реал
Если бы не столько травм Мадрид выиграл бы несколько титулов в этом сезоне
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 апреля в 20:04
А кто ещё столько же?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100