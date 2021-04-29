Игроки «Реала» получили 51 травму в текущем сезоне

Сегодня стало известно, что защитник «Реала» Даниэль Карвахаль получил травму в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1) и пропустит остаток сезона.
Эта травма стала 51-й для «Реала» в этом сезоне. Если учесть случаи заражения коронавирусом, из-за которых футболист выбывает из строя в среднем на две недели, число потерь мадридской команды в этом сезоне возрастает до 57.
Единственные игроки «Реала», которые не получили травмы в этом сезоне, – это вратари Тибо Куртуа и Андрей Лунин.
На втором месте в Примере по количеству травм идет «Барселона» (35 повреждений за сезон), третий — «Вильярреал» (34).
Какой то сумбур, неразбериха,паника......
былая лёгкость, техника,тактика,упорство, желание,исчезли в небытие.
Мадрид колбасит уже не первый год,после триумфов на Евроарене.
Продать легендарного забивалу-лидера Рона,и купить хрусталь с гордым именем Эден за те же деньги на лазарет...ееееппптааа...
это как минимум-30-40 голов для Реала.
Большая ошибка что отпустили Регилона,Хакими,Хамеса.
Перестройка конечно же будет, но не поздновато ли?,почти всем лидерам уже прилично за 30,а более-менее адекватной скамейки нет.
Этот Мадрид прошел свой путь.
Экстренно поменять все не получится. Ну говорят Алаба уже типо наш и что?
Он тож далеко не молод.
Мбаппе+Холанд? закатаем губы,получить б хотябы одного из них.
Модричу надо искать замену норм замену,и по тихому двигаться дальше.
Ломаются многие,потому что некоторые наелись побед,бегать трудно когда уже все выиграл и тебе уже за 30,мотивации нет....и походу типичная невезуха.
Короче ****ц как трудно смотреть на такой Реал. Больно б****
Какой то сумбур, неразбериха,паника......
былая лёгкость, техника,тактика,упорство, желание,исчезли в небытие.
Мадрид колбасит уже не первый год,после триумфов на Евроарене.
Продать легендарного забивалу-лидера Рона,и купить хрусталь с гордым именем Эден за те же деньги на лазарет...ееееппптааа...
это как минимум-30-40 голов для Реала.
Большая ошибка что отпустили Регилона,Хакими,Хамеса.
Перестройка конечно же будет, но не поздновато ли?,почти всем лидерам уже прилично за 30,а более-менее адекватной скамейки нет.
Этот Мадрид прошел свой путь.
Экстренно поменять все не получится. Ну говорят Алаба уже типо наш и что?
Он тож далеко не молод.
Мбаппе+Холанд? закатаем губы,получить б хотябы одного из них.
Модричу надо искать замену норм замену,и по тихому двигаться дальше.
Ломаются многие,потому что некоторые наелись побед,бегать трудно когда уже все выиграл и тебе уже за 30,мотивации нет....и походу типичная невезуха.
Короче ****ц как трудно смотреть на такой Реал. Больно б****
Если бы не столько травм Мадрид выиграл бы несколько титулов в этом сезоне
Если бы не столько травм Мадрид выиграл бы несколько титулов в этом сезоне