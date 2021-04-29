Игроки «Реала» получили 51 травму в текущем сезоне

1619715563

29 апреля 2021, 19:59

Сегодня стало известно, что защитник «Реала» получил травму в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1) и пропустит остаток сезона.

Эта травма стала 51-й для «Реала» в этом сезоне. Если учесть случаи заражения коронавирусом, из-за которых футболист выбывает из строя в среднем на две недели, число потерь мадридской команды в этом сезоне возрастает до 57.

Единственные игроки «Реала», которые не получили травмы в этом сезоне, – это вратари Тибо Куртуа и Андрей Лунин.

На втором месте в Примере по количеству травм идет «Барселона» (35 повреждений за сезон), третий — «Вильярреал» (34).