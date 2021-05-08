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«Атлетико» не обыгрывает «Барселону» на «Камп Ноу» с 2006 года

08 мая 2021, 14:37
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Сегодня, 8 мая, «Атлетико» на выезде встретится с «Барселоной» в матче 35-го тура испанской Примеры.

В последний раз «матрасники» побеждали на «Камп Ноу» в 2006 году. Матч состоялся 5 февраля и завершился победой мадридской команды со счетом 3:1. Стоит отметить, что в том же сезоне «Атлетико» обыграл каталонцев дважды за сезон в Примере.

Сегодняшняя встреча команд начнется в 17:15 по московскому времени.

«Атлетико» не обыгрывает «Барселону» на «Камп Ноу» с 2006 года

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Байкал-38
Байкал-38 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
08 мая в 17:48
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    08 мая в 16:01
    Даже ничья в этом матче делает Реал Мадрид чемпионом, если Реал Мадрид выиграет все остальные матчи.
    По личным встречам, Реал Мадрид имеет преимущество и над Атлетико, и над Барселоной!!!
    А так, Атлетико Мадрид сейчас находится на первом месте, благодаря судье матча Атлетико Мадрид-Реал Мадрид, который не поставил триллиард процентный пенальти в ворота Атлетико Мадрид за игру рукой, когда игрок матрасников лишил явной возможности Каземиро забить гол уже в пустой угол ворот Облака!!!
    На данный момент, у Реала должно быть 76 очков, а у Атлетико 75, т.к. судья в той игре подарил Атлетико одно очко, и лишил Реал двух очков!!!
    Rheinfall
    Rheinfall
    08 мая в 15:52
    Симеоне и его матрасникам желаю прервать эту серию и победить каталонцев на их же газоне.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    08 мая в 15:34
    Сегодня прервётся эта серия, удачи Симеоне!
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    08 мая в 15:10
    Не подведите,"матрасы"
    swed27
    swed27
    08 мая в 15:05
    В битве за 6 очков возможно всё
    КЭТиК
    КЭТиК
    08 мая в 15:03
    Похоже матч года.
    Байкал-38
    Байкал-38
    08 мая в 14:53
    Я так понимаю сегодня весь Реал, как клуб , так и болельщики, за Барсу. Ведь победа Барсы открывает (в случае 100% набора в оставшихся матчах) путь к чемпионству.
    В случае победы Атлетико шансы призрачны.
    beefs
    beefs
    08 мая в 14:53
    а сейчас не обыграет...
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