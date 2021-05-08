«Атлетико» не обыгрывает «Барселону» на «Камп Ноу» с 2006 года

Сегодня, 8 мая, «Атлетико» на выезде встретится с «Барселоной» в матче 35-го тура испанской Примеры.
В последний раз «матрасники» побеждали на «Камп Ноу» в 2006 году. Матч состоялся 5 февраля и завершился победой мадридской команды со счетом 3:1. Стоит отметить, что в том же сезоне «Атлетико» обыграл каталонцев дважды за сезон в Примере.
Сегодняшняя встреча команд начнется в 17:15 по московскому времени.
По личным встречам, Реал Мадрид имеет преимущество и над Атлетико, и над Барселоной!!!
А так, Атлетико Мадрид сейчас находится на первом месте, благодаря судье матча Атлетико Мадрид-Реал Мадрид, который не поставил триллиард процентный пенальти в ворота Атлетико Мадрид за игру рукой, когда игрок матрасников лишил явной возможности Каземиро забить гол уже в пустой угол ворот Облака!!!
На данный момент, у Реала должно быть 76 очков, а у Атлетико 75, т.к. судья в той игре подарил Атлетико одно очко, и лишил Реал двух очков!!!
По личным встречам, Реал Мадрид имеет преимущество и над Атлетико, и над Барселоной!!!
А так, Атлетико Мадрид сейчас находится на первом месте, благодаря судье матча Атлетико Мадрид-Реал Мадрид, который не поставил триллиард процентный пенальти в ворота Атлетико Мадрид за игру рукой, когда игрок матрасников лишил явной возможности Каземиро забить гол уже в пустой угол ворот Облака!!!
На данный момент, у Реала должно быть 76 очков, а у Атлетико 75, т.к. судья в той игре подарил Атлетико одно очко, и лишил Реал двух очков!!!
В случае победы Атлетико шансы призрачны.
В случае победы Атлетико шансы призрачны.