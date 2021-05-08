«Атлетико» не обыгрывает «Барселону» на «Камп Ноу» с 2006 года

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08 мая 2021, 14:37

Сегодня, 8 мая, «Атлетико» на выезде встретится с «Барселоной» в матче 35-го тура испанской Примеры.

В последний раз «матрасники» побеждали на «Камп Ноу» в 2006 году. Матч состоялся 5 февраля и завершился победой мадридской команды со счетом 3:1. Стоит отметить, что в том же сезоне «Атлетико» обыграл каталонцев дважды за сезон в Примере.

Сегодняшняя встреча команд начнется в 17:15 по московскому времени.