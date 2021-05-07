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163 из 280 бывших подопечных Бьелсы работают тренерами или менеджерами

07 мая 2021, 18:54

Наставника «Лидса» Марсело Бьелсу многие коллеги по цеху называют своим учителем.

Любопытно, что уже 280 футболистов, с которыми работал аргентинец, завершили свои карьеры. И что удивительно, сразу 163 из них стали менеджерами или тренерами.

163 из 280 бывших подопечных Бьелсы работают тренерами или менеджерами

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
08 мая в 15:58
Настоящий академик тренерских наук и учитель. При этом у самого трофеев всего 5-6 наверное.
DXTK
DXTK
07 мая в 20:05
думаю Симеоне и Почеттино одни из лучших.
волгодон 2
волгодон 2
07 мая в 19:59
И самый знаменитый из учеников это пожалуй Гвардиола.
На становление которого,судя по интервью,повлияли Йохан Кройф,Марсело Бьелса,Карло Маццоне..
Bom Bom
Bom Bom
07 мая в 19:46
Феномен, что и говорить. Специалист, который заслужил высших оценок за свой труд и без горы трофеев.
ДСА
ДСА
07 мая в 19:40
Побольше бы таких специалистов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 мая в 18:56
Чего только не считают...
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