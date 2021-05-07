163 из 280 бывших подопечных Бьелсы работают тренерами или менеджерами

Наставника «Лидса» Марсело Бьелсу многие коллеги по цеху называют своим учителем.
Любопытно, что уже 280 футболистов, с которыми работал аргентинец, завершили свои карьеры. И что удивительно, сразу 163 из них стали менеджерами или тренерами.
Наставника «Лидса» Марсело Бьелсу многие коллеги по цеху называют своим учителем.
Любопытно, что уже 280 футболистов, с которыми работал аргентинец, завершили свои карьеры. И что удивительно, сразу 163 из них стали менеджерами или тренерами.
На становление которого,судя по интервью,повлияли Йохан Кройф,Марсело Бьелса,Карло Маццоне..
На становление которого,судя по интервью,повлияли Йохан Кройф,Марсело Бьелса,Карло Маццоне..