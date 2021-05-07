163 из 280 бывших подопечных Бьелсы работают тренерами или менеджерами

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07 мая 2021, 18:54

Наставника «Лидса» многие коллеги по цеху называют своим учителем.

Любопытно, что уже 280 футболистов, с которыми работал аргентинец, завершили свои карьеры. И что удивительно, сразу 163 из них стали менеджерами или тренерами.