Определён состав молодёжной сборной России на матчи с Болгарией и Сербией

1620765252

11 мая 2021, 23:34

Пресс-служба РФС на официальном сайте сообщает, что главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов определил состав команды на товарищеские матчи с Болгарией и Сербией. Всего в список вошли 27 футболистов.

Вратари: Максим Бориско («Балтика», Калиниград); Виталий Ботнарь («Торпедо», Москва); Станислав Агкацев («Краснодар»); Иван Будачев («Динамо», Москва).

Защитники: Павел Маслов («Спартак», Москва), Вадим Карпов ( ЦСКА , Москва), Данила Хотулев («Зенит-2», Санкт-Петербург), Данила Прохин («Сочи»), Илья Агапов («Нефтехимик», Нижнекамск), Данил Степанов («Ротор», Волгоград), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Кирилл Боженов («Химки»), Даниил Хлусевич («Арсенал», Тула).

Полузащитники: Константин Марадишвили ( ЦСКА , Москва), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Сочи»), Наиль Умяров, Степан Оганесян, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов (все — «Спартак», Москва), Никита Кривцов («Томь»), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Эдгар Севикян («Леванте», Испания), Владислав Карапузов («Динамо», Москва).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Кирилл Косарев («Томь»), Кирилл Климов («Тамбов»).

Сборная России начнет подготовку 29 мая, а 2 июня вылетит в Софию, где 3 июня сыграет против Болгарии, а 6 июня в Белграде встретится с Сербией.