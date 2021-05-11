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Определён состав молодёжной сборной России на матчи с Болгарией и Сербией

11 мая 2021, 23:34

Пресс-служба РФС на официальном сайте сообщает, что главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов определил состав команды на товарищеские матчи с Болгарией и Сербией. Всего в список вошли 27 футболистов.

Вратари: Максим Бориско («Балтика», Калиниград); Виталий Ботнарь («Торпедо», Москва); Станислав Агкацев («Краснодар»); Иван Будачев («Динамо», Москва).

Защитники: Павел Маслов («Спартак», Москва), Вадим Карпов (ЦСКА, Москва), Данила Хотулев («Зенит-2», Санкт-Петербург), Данила Прохин («Сочи»), Илья Агапов («Нефтехимик», Нижнекамск), Данил Степанов («Ротор», Волгоград), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Кирилл Боженов («Химки»), Даниил Хлусевич («Арсенал», Тула).

Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА, Москва), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Сочи»), Наиль Умяров, Степан Оганесян, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов (все — «Спартак», Москва), Никита Кривцов («Томь»), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Эдгар Севикян («Леванте», Испания), Владислав Карапузов («Динамо», Москва).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Кирилл Косарев («Томь»), Кирилл Климов («Тамбов»).

Сборная России начнет подготовку 29 мая, а 2 июня вылетит в Софию, где 3 июня сыграет против Болгарии, а 6 июня в Белграде встретится с Сербией.

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Leha-ha50
Leha-ha50
12 мая в 01:25
Посмотрим и на молодежку, состав обновился, но это неизбежно....Жирковых тут быть не может.
Савва Болотный
Савва Болотный
12 мая в 01:05
Довольно сильный состав. Не помню такого, чтоб к началу отбора в молодежке числилось сразу три центробека с нормальным опытом игры в РПЛ. А тут сразу и Прохин, и Маслов, и Карпов.
Так что есть надежда, что хоть эта команда не облажается.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 мая в 23:35
Состав боевой,будем побеждать
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