«Ювентус» одолел чемпиона, «Лацио» уступил «Роме». Итоги 37-го тура Серии А

Завершились все матчи 37-го тура итальянской Серии А.
«Дженоа» — «Аталанта» 3:4
Голы: Шомуродов Элдор 48, Пандев Горан 67 (пенальти), Шомуродов Элдор 84 — Сапата Дуван 9, Малиновский Руслан 26, Госенс Робин 44, Пашалич Марио 51
«Специа» — «Торино» 4:1
Голы: Сапонара Риккардо 19, Н'Дзола Мбала 41 (пенальти), Н'Дзола Мбала 74, Эрлич Мартин 84 — Белотти Андреа 54 (пенальти)
«Ювентус» — «Интер» 3:2
Голы: Роналду Криштиану 24, Куадрадо Хуан 45+3, Куадрадо Хуан 88 (пенальти) — Лукаку Ромелу 35 (пенальти), Кьеллини Джорджо 83 (автогол)
«Рома» — «Лацио» 2:0
Голы: Мхитарян Генрих 42, Педро 78
«Фиорентина» — «Наполи» 0:2
Голы: Инсинье Лоренцо 56, Венути Лоренцо 67 (автогол)
«Беневенто» — «Кротоне» 1:1
Голы: Лападула Джанлука 13 — Нванкво Симеон 90+3
«Удинезе» — «Сампдория» 0:1
Гол: Квальярелла Фабио 88 (пенальти)
«Парма» — «Сассуоло» 1:3
Голы: Алвеш Бруну 32 — Локателли Мануэль 25 (пенальти), Дефрель Грегуар 62, Бога Жереми 69
«Милан» — «Кальяри» 0:0
«Верона» — «Болонья» 2:2
Голы: Фараони Давиде 2, Калинич Никола 53 — Де Сильвестри Лоренцо 32, Паласио Родриго 82
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.
Ждем решающего , финишного тура.
Всем здоровья.
Ждем решающего , финишного тура.
Всем здоровья.