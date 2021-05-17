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«Ювентус» одолел чемпиона, «Лацио» уступил «Роме». Итоги 37-го тура Серии А

17 мая 2021, 23:47

Завершились все матчи 37-го тура итальянской Серии А.

«Дженоа» — «Аталанта» 3:4
Голы: Шомуродов Элдор 48, Пандев Горан 67 (пенальти), Шомуродов Элдор 84 — Сапата Дуван 9, Малиновский Руслан 26, Госенс Робин 44, Пашалич Марио 51

«Специа» — «Торино» 4:1
Голы: Сапонара Риккардо 19, Н'Дзола Мбала 41 (пенальти), Н'Дзола Мбала 74, Эрлич Мартин 84 — Белотти Андреа 54 (пенальти)

«Ювентус» — «Интер» 3:2
Голы: Роналду Криштиану 24, Куадрадо Хуан 45+3, Куадрадо Хуан 88 (пенальти) — Лукаку Ромелу 35 (пенальти), Кьеллини Джорджо 83 (автогол)

«Рома» — «Лацио» 2:0
Голы: Мхитарян Генрих 42, Педро 78

«Фиорентина» — «Наполи» 0:2
Голы: Инсинье Лоренцо 56, Венути Лоренцо 67 (автогол)

«Беневенто» — «Кротоне» 1:1
Голы: Лападула Джанлука 13 — Нванкво Симеон 90+3

«Удинезе» — «Сампдория» 0:1
Гол: Квальярелла Фабио 88 (пенальти)

«Парма» — «Сассуоло» 1:3
Голы: Алвеш Бруну 32 — Локателли Мануэль 25 (пенальти), Дефрель Грегуар 62, Бога Жереми 69

«Милан» — «Кальяри» 0:0

«Верона» — «Болонья» 2:2
Голы: Фараони Давиде 2, Калинич Никола 53 — Де Сильвестри Лоренцо 32, Паласио Родриго 82

«Ювентус» одолел чемпиона, «Лацио» уступил «Роме». Итоги 37-го тура Серии А

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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Leha-ha50
Leha-ha50
17 мая в 23:57
Последний тур ожидается очень интригующим. Пустит ли Аталанта Юве в ЛЧ - это большой вопрос. Милан должен победить в матче с Аталантой для сохранения места в ЛЧ, и тут все будет зависеть от настроения Аталанты, которая место в ЛЧ уже забронировала. Юве без проблем разберется с Болоньей, Наполи свое возьмет в игре с Вероной , и только Аталанта может поменять расклад в первой четверке.
Ждем решающего , финишного тура.
Всем здоровья.
1bear
1bear
17 мая в 23:52
такими темпами "старушка" и в ЛЧ пробьётся
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