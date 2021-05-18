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«Спартак» намерен продать Мелкадзе

18 мая 2021, 11:13

Как сообщает источник, «Спартак» не будет отдавать в аренду нападающего Георгия Мелкадзе.

Московский клуб собирается продать игрока, который выступал в прошедшем сезоне на правах аренды за «Ахмат».

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
18 мая в 14:33
Только время потерял в спартаке.
Liverpoolets
Liverpoolets
18 мая в 11:49
Парень хоть в приличном клубе будет играть и отучится нырять и падать.
Союзник противников
Союзник противников
18 мая в 11:47
Пошёл Мелкадзе вновь на вылет
и ищет новую нору...
Да будь он хоть Кавазашвили,
но не вписался бы в игру.
Djebrael
Djebrael
18 мая в 11:41
Решили так решили....продавайте
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 мая в 11:37
Мелкадзе только будет счастлив.
Супервайзер
Супервайзер
18 мая в 11:33
Мелкадзе неплохой игрок, но напов у Спартака достаточно и лучшего качества.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Shustriy (раскрыть)
18 мая в 11:26
311 написал
Shustriy
Shustriy ответ Василий Корнечук (раскрыть)
18 мая в 11:23
Бандеридзе.
311
311 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
18 мая в 11:22
Ананидзе?)
Василий Корнечук
Василий Корнечук
18 мая в 11:20
в Спартаке сборная Сакартвело. Джикия, Мелкадзе и еще один был футболист. Не помню, как зовут
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