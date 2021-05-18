«Спартак» намерен продать Мелкадзе

Как сообщает источник, «Спартак» не будет отдавать в аренду нападающего Георгия Мелкадзе.
Московский клуб собирается продать игрока, который выступал в прошедшем сезоне на правах аренды за «Ахмат».
Как сообщает источник, «Спартак» не будет отдавать в аренду нападающего Георгия Мелкадзе.
Московский клуб собирается продать игрока, который выступал в прошедшем сезоне на правах аренды за «Ахмат».
и ищет новую нору...
Да будь он хоть Кавазашвили,
но не вписался бы в игру.
и ищет новую нору...
Да будь он хоть Кавазашвили,
но не вписался бы в игру.