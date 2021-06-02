Годин рассказал, чему научился при Конте в «Интере»

Экс-защитник «Интера» , который сейчас выступает за «Кальяри», рассказал, чему научился в миланской команде под управлением бывшего главного тренера .

Игра в защите с тремя защитниками улучшила меня, дала мне большее понимание игры. Всю карьеру я играл с 4 защитниками, а в «Интере» с Конте я играл с тремя. Ранее я не знал, как нужно играть в этой линии, поэтому я немного вырос как игрок. Теперь я могу сказать, что чувствую себя комфортно в разных схемах: приятно открыть для себя новый диапазон возможностей.