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Годин рассказал, чему научился при Конте в «Интере»

сегодня, 10:03

Экс-защитник «Интера» Диего Годин, который сейчас выступает за «Кальяри», рассказал, чему научился в миланской команде под управлением бывшего главного тренера Антонио Конте.

Игра в защите с тремя защитниками улучшила меня, дала мне большее понимание игры. Всю карьеру я играл с 4 защитниками, а в «Интере» с Конте я играл с тремя. Ранее я не знал, как нужно играть в этой линии, поэтому я немного вырос как игрок. Теперь я могу сказать, что чувствую себя комфортно в разных схемах: приятно открыть для себя новый диапазон возможностей.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 10:14
Какие твои годы, Диего!)
Многому ещё научишься к 40 годам.)))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:12
Если придёт в Динамо будет делиться секретами обороны своих ворот.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 10:07
Всё,очки появились,спасибо!
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