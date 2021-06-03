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Сака: «С детства мечтал забить гол за свою страну»

сегодня, 06:00
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 0Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Вингер «Арсенала» и сборной Англии Бакайо Сака дал комментарий после победы над Австрией (1:0) в товарищеском матче, где 19-летний игрок открыл счёт своим голам за национальную команду.

Я счастлив. Я мечтал об этом моменте с детства — забить первый гол за свою страну. Я был близок к этому в предыдущих матчах, и я просто очень рад, что у меня получилось. Потрясающее чувство.

Сегодня были моменты, когда мы показывали не лучшую игру, были небрежны, но также были моменты, когда мы играли на высоте, свободно перемещали мяч и имели голевые возможности.

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд получил травму в этой встрече.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:25
Теперь с футболом можно заканчивать.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:18
Рад за него! Сака был "лучиком света" в составе Арсенала в этом ужасном сезоне, и вполне заслуженно попал в окончательный состав сборной Англии для участия на Евро 2020...удачи ему и главное без травм!
beefs
beefs
сегодня в 06:34
Хорошая и плохая новости...
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 06:20
С такой фамилией как бы его Зенит не завербовал.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:05
Мечта сбылась,так и продолжай
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