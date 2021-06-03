Сака: «С детства мечтал забить гол за свою страну»

Вингер «Арсенала» и сборной Англии дал комментарий после победы над Австрией (1:0) в товарищеском матче, где 19-летний игрок открыл счёт своим голам за национальную команду.

Я счастлив. Я мечтал об этом моменте с детства — забить первый гол за свою страну. Я был близок к этому в предыдущих матчах, и я просто очень рад, что у меня получилось. Потрясающее чувство.

Сегодня были моменты, когда мы показывали не лучшую игру, были небрежны, но также были моменты, когда мы играли на высоте, свободно перемещали мяч и имели голевые возможности.