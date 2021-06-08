ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыИспания. Примера 2020/2021

Модрич в 10-й раз признан игроком года в Хорватии

сегодня, 02:17

В Хорватии состоялась церемония награждения лучших футболистов страны по итогам минувшего сезона.

Тренеры и футболисты Хорватии признали полузащитника «Реала» Луку Модрича лучшим игроком года. Этой награды 35-летний хавбек удостоился в 10-й раз и в 6-й раз подряд.

Лучшим голкипером страны был признан вратарь загребского «Динамо» Доминик Ливакович. Награды также получили два его одноклубника: нападающий Бруно Петкович (лучший игрок чемпионата Хорватии) и защитник Ешко Гвардиол (лучший молодой игрок чемпионата Хорватии).

Напомним, недавно Модрич продлил контракт с «Реалом».

Все новости
Кайо — автор лучшего гола «Краснодара» в сезоне 2020/21
Вчера, 19:06 Комментарии5
Малиновский в третий раз подряд признан игроком месяца в «Аталанте»
06 июня Комментарии9
Джикия – лучший игрок сборной России в матче с Болгарией
05 июня ФотоКомментарии11
ОфициальноФоден — лучший молодой игрок Английской Премьер-Лиги сезона 2020/21
05 июня ВидеоКомментарии13
Ламела — автор лучшего гола сезона в Английской Премьер-Лиге
05 июня Комментарии5
ОфициальноГвардиола — лучший тренер Английской Премьер-Лиги сезона 2020/21
05 июня ВидеоКомментарии32
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:50
аплодисменты мастеру ... крутой !
ДСА
ДСА
сегодня в 06:16
Не растут конкуренты.
ABir
ABir
сегодня в 06:08
Лука действительно достоин быть лучшим, только мне кажется , что лучшего футболиста страны надо выбирать из играющих в чемпионате своей страны
drug01
drug01
сегодня в 05:29
Так играть дальше
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:25
Так больше то и некого .
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:05, ред.
Модрич трактор 🚜 ,работяга парень на футбольном поле. Мастер своего дела ,футболист Универсал и это всё в свои тридцать пять лет !!!
Уникальный футболист современности. Перечень его заслуг велик , не просто лучший игрок Хорватии и Реала, но и Обладатель Золотого Мяча ⚽ !!! Признаётся одним из лучших полузащитников современности. Кавалер ордена Князя Бранимира. Рекордсмен сборной Хорватии по количеству проведённых матчей. Вообщем человек оркестр в современном мире футбола ⚽ !!! Желаю тебе Лука ещё на сколько хватит сил и здоровья, радовать своей игрой болельщиков всего мира 🌍, не взирая на причастность к клубу и сборной !!! Удачи тебе Модрич !!! Всем Добра !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100