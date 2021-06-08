Модрич в 10-й раз признан игроком года в Хорватии

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сегодня, 02:17

В Хорватии состоялась церемония награждения лучших футболистов страны по итогам минувшего сезона.

Тренеры и футболисты Хорватии признали полузащитника «Реала» лучшим игроком года. Этой награды 35-летний хавбек удостоился в 10-й раз и в 6-й раз подряд.

Лучшим голкипером страны был признан вратарь загребского «Динамо» . Награды также получили два его одноклубника: нападающий (лучший игрок чемпионата Хорватии) и защитник (лучший молодой игрок чемпионата Хорватии).

Напомним, недавно Модрич продлил контракт с «Реалом».