Модрич в 10-й раз признан игроком года в Хорватии

В Хорватии состоялась церемония награждения лучших футболистов страны по итогам минувшего сезона.
Тренеры и футболисты Хорватии признали полузащитника «Реала» Луку Модрича лучшим игроком года. Этой награды 35-летний хавбек удостоился в 10-й раз и в 6-й раз подряд.
Лучшим голкипером страны был признан вратарь загребского «Динамо» Доминик Ливакович. Награды также получили два его одноклубника: нападающий Бруно Петкович (лучший игрок чемпионата Хорватии) и защитник Ешко Гвардиол (лучший молодой игрок чемпионата Хорватии).
Напомним, недавно Модрич продлил контракт с «Реалом».
🏆 Trofej Nogometaš 2021.— HNS (@HNS_CFF) June 7, 2021
👏 L. Modrić: 🔝 igrač Hrvatske
👏 D. Livaković: 🔝 vratar Hrvatske
👏 B. Petković: 🔝 igrač @1hnl
👏 J. Gvardiol: 🔝 mladi igrač @1hnl
➕ Livaković, Škorić, Gvardiol, Ivanušec, Majer, Oršić, Petković u 🔝 momčadi @1hnl#BudiPonosan #Vatreni🔥 pic.twitter.com/kNOLxfL6hg
Уникальный футболист современности. Перечень его заслуг велик , не просто лучший игрок Хорватии и Реала, но и Обладатель Золотого Мяча ⚽ !!! Признаётся одним из лучших полузащитников современности. Кавалер ордена Князя Бранимира. Рекордсмен сборной Хорватии по количеству проведённых матчей. Вообщем человек оркестр в современном мире футбола ⚽ !!! Желаю тебе Лука ещё на сколько хватит сил и здоровья, радовать своей игрой болельщиков всего мира 🌍, не взирая на причастность к клубу и сборной !!! Удачи тебе Модрич !!! Всем Добра !!!
Уникальный футболист современности. Перечень его заслуг велик , не просто лучший игрок Хорватии и Реала, но и Обладатель Золотого Мяча ⚽ !!! Признаётся одним из лучших полузащитников современности. Кавалер ордена Князя Бранимира. Рекордсмен сборной Хорватии по количеству проведённых матчей. Вообщем человек оркестр в современном мире футбола ⚽ !!! Желаю тебе Лука ещё на сколько хватит сил и здоровья, радовать своей игрой болельщиков всего мира 🌍, не взирая на причастность к клубу и сборной !!! Удачи тебе Модрич !!! Всем Добра !!!