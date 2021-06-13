Симеоне лично позвонил де Паулю, чтобы убедить его перейти в «Атлетико»

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сегодня, 22:30

«Атлетико» заинтересован в трансфере полузащитника «Удинезе» .

Итальянский клуб хочет выручить с продажи своего футболиста 40 млн евро, однако «матрасники» пытаются сбить цену. Главный тренер мадридской команды лично позвонил де Паулю, чтобы убедить его перейти в «Атлетико».

Это уже не первый случай, когда Симеоне звонит игрокам, в подписании которых заинтересован «Атлетико». Подобные случаи были накануне трансферов Луиса Суареса из «Барселоны» и Витоло из «Севильи».

Де Пауль должен стать заменой Саулю, который может уйти из «Атлетико» этим летом.