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Симеоне лично позвонил де Паулю, чтобы убедить его перейти в «Атлетико»

сегодня, 22:30

«Атлетико» заинтересован в трансфере полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля.

Итальянский клуб хочет выручить с продажи своего футболиста 40 млн евро, однако «матрасники» пытаются сбить цену. Главный тренер мадридской команды Диего Симеоне лично позвонил де Паулю, чтобы убедить его перейти в «Атлетико».

Это уже не первый случай, когда Симеоне звонит игрокам, в подписании которых заинтересован «Атлетико». Подобные случаи были накануне трансферов Луиса Суареса из «Барселоны» и Витоло из «Севильи».

Де Пауль должен стать заменой Саулю, который может уйти из «Атлетико» этим летом.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:59, ред.
Симионе вообще очень выделяется среди многих тренеров современного футбола ⚽! Он как игрок тоже выделялся своим характером, стремлением быть всегда там где нужна помощь. Своеобразная личность, с настоящим мужским неуступчивым характером. Даже когда стал уже тренером, это прослеживается по его движениям находясь на бровке поля. Он весь отдаётся своему любимому делу футболу! Это его жизнь, он весь в нём. Ещё не разу не от кого не слышал про него что-то, что могло хоть как-то изменить моё отношение к этому человеку. И этот момент когда он сам звонит к футболисту которого сам уговаривает перейти к нему в команду, говорит о том что этот человек живёт футболом! Удачи и больших Успехов Диего! Всем Добра!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:53
Значит уговорит)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:32
Это хорошо когда тренер лично заинтересован.
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