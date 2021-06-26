Иконе хочет уйти из «Лилля»

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сегодня, 10:47

Полузащитник «Лилля» намерен сменить клубную прописку этим летом, пишет Calciomercato.

Контракт 23-летнего игрока с французским клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что на хавбека претендуют «Милан» и дортмундская «Боруссия».