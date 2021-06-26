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Иконе хочет уйти из «Лилля»

сегодня, 10:47

Полузащитник «Лилля» Жонатан Иконе намерен сменить клубную прописку этим летом, пишет Calciomercato.

Контракт 23-летнего игрока с французским клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что на хавбека претендуют «Милан» и дортмундская «Боруссия».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:23
Жалко Лилль. Очень интересная команда, выпускающая ну или правильней сказать раскрывающая множество талантливых игроков, но вот из-за финансовых проблем постоянно продает своих лидеров, и сейчас даже после чемпионского сезона вынуждена устроить распродажу.
Иконе провел очередной отличный сезон,и думаю спрос на него точно будет. Да и цена вполне адекватная
ProKop92
ProKop92
сегодня в 10:55
По ходу, пол Лилля разберут этим летом
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