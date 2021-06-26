Иконе хочет уйти из «Лилля»

Полузащитник «Лилля» Жонатан Иконе намерен сменить клубную прописку этим летом, пишет Calciomercato.
Контракт 23-летнего игрока с французским клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 млн евро.
Ранее сообщалось, что на хавбека претендуют «Милан» и дортмундская «Боруссия».
Иконе провел очередной отличный сезон,и думаю спрос на него точно будет. Да и цена вполне адекватная
Иконе провел очередной отличный сезон,и думаю спрос на него точно будет. Да и цена вполне адекватная