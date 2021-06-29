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Скопинцев: «Я всегда всем доказываю, что Роналду лучше Месси»

29 июня 2021, 16:24

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, какую сборную он поддерживал на Евро-2020.

С Евро-2004 болею за Португалию на каждом крупном турнире и персонально за Роналду. Когда Криштиану забивает, всегда вскакиваю с места, где бы ни смотрел матч. Я всегда всем доказываю, что он лучше Месси. Человек живёт футболом, фанатеет от него. Он для меня просто легенда. С Захаряном на эту тему часто общаемся и сходимся во мнении, что он безупречен. Имею в виду Роналду, но Заха тоже хорош.

Смотрел ли матч Португалия — Германия? Да, когда они в начале забили, я вскочил и на весь ресторан закричал: «Siiii! Германия out. Португалия win». Подумал, сейчас они их задавят просто. Но потом португальцы как начали пожарить. А немцы есть немцы. Как сказал Гари Линекер — в футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы.

Ранее Скопинцев назвал себя «почитателем английского футбола».

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Александр Орлов 1 (раскрыть)
вчера в 11:17
Согласен. Думаю, Роналду с радостью бы подарил Скопинцеву, являюшемуся тем кто болеет в том числе и лично за Криштиану Роналду, автограф.
Александр Орлов 1
Александр Орлов 1
вчера в 11:14
Кажется, Скопинцев заслужил автограф великого Роналду
Ikarus74
Ikarus74
вчера в 01:21
А что думает по этому поводу, процитированный в конце, Линекер?;)
kust07
kust07
вчера в 00:08
Что ещё о Скопинцеве сказать,можно только сожалеть - радужные поддерживают радужных!
ЮЗИК
ЮЗИК
29 июня в 20:36
Мысли свои высказал сбивчиво,невпопад, походу рассказывал он всё это в том же ресторане
протон1
протон1
29 июня в 19:22
а чем он лучше? что пинает повязки?. а что значит повязка? это показатель уважения к игрокам. к тренеру. ты ведешь клуб за собой в атаку в бой. тебе дали флагман доверия. на тебя смотрят весь мир. вся страна . тренер. физ подготовшики. мед врачи. дети твои. жена твоя. а ты пинаешь эту повязку . тем самым ты не уважаешь все перечисленное. какой ты лучший роналду?
sir_Alex
sir_Alex
29 июня в 18:31
Делать ему нечего? 🤔
Жасур Баратов
Жасур Баратов
29 июня в 18:18, ред.
Даказивуеш не даказумия ну ты старайся ты футболу вся ровно не чего не понимаешь!
Prazdnik
Prazdnik
29 июня в 17:57
Ума палата..
Serg_Diamond
Serg_Diamond
29 июня в 17:38
Детский лепет из уст взрослого мужика не может не умилять.
112910415
112910415
29 июня в 17:33
Роналду это ценит, на щитке у него фото Скопинцева !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
29 июня в 17:28
Плюсую ему.
shlomo
shlomo
29 июня в 17:07
То что ты доказываешь не доказуемо...
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
29 июня в 17:05
Ну что же , не всем дано иметь в голове шарики да ролики, да??
Очереднной раз доказал кто есть российский футболЁр, да??
sv_1969
sv_1969
29 июня в 17:03
Не от большого ума он доказывает. Для кого то Рон лучший, для кого то Лео или Левандовски. Кстати он в прошлом сезоне лучше их был. А по мне так лучше Хави или Иньеста. Сколько людей столько и мнений.
feris1
feris1
29 июня в 16:55
Всё правильно сказал не убавить не прибавить!
xysan_8181
xysan_8181
29 июня в 16:33
Бадра скопа хвалит сам такой же пожарник.
Байкал-38.
Байкал-38.
29 июня в 16:31
Доказывать кто лучше Месси или Роналду удел болельщиков, а не профессионального футболиста. Надо доказывать прежде всего свою состоятельность. Пока от Скопинцева видим только погоню за баблом.
YVG
YVG
29 июня в 16:30
Зачем только это делаешь?
Шишанутый
Шишанутый
29 июня в 16:29
Красава. Скопинцев шарит в футболе.
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