Скопинцев: «Я всегда всем доказываю, что Роналду лучше Месси»

Защитник «Динамо» рассказал, какую сборную он поддерживал на Евро-2020.

С Евро-2004 болею за Португалию на каждом крупном турнире и персонально за Роналду. Когда Криштиану забивает, всегда вскакиваю с места, где бы ни смотрел матч. Я всегда всем доказываю, что он лучше Месси. Человек живёт футболом, фанатеет от него. Он для меня просто легенда. С Захаряном на эту тему часто общаемся и сходимся во мнении, что он безупречен. Имею в виду Роналду, но Заха тоже хорош.

Смотрел ли матч Португалия — Германия? Да, когда они в начале забили, я вскочил и на весь ресторан закричал: «Siiii! Германия out. Португалия win». Подумал, сейчас они их задавят просто. Но потом португальцы как начали пожарить. А немцы есть немцы. Как сказал Гари Линекер — в футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы.