Яя Туре рассказал, почему решил войти в тренерский штаб «Ахмата»

Бывший футболист «Манчестер Сити» рассказал, почему принял решение войти в тренерский штаб «Ахмата».

Всё проходит великолепно, сразу начали работу с Андреем Талалаевым. С нетерпением жду дальнейшей работы, получаю удовольствие. Когда я был ещё на Украине, у меня были определённые контакты с Андреем. Это очень интересная фигура в спорте и российском тренерском мире. Были с Талалаевым на связи, общались. Мне очень понравилась его страсть, желание развития футбола. Тренеры не всегда предпочитают брать в свой штаб людей с большим именем. Этот шаг замечателен для меня. Получаю удовольствие от работы с Андреем. Думаю, открою для себя много интересного и буду развиваться как тренер. Андрей — уважаемая фигура в спорте, человек, который имеет за спиной большой опыт.

Смотрю на свой приход в клуб как на процесс адаптации, процесс изучения чего-то нового. Не собираюсь занимать чью-то должность или ещё что-то. Тренерский штаб делает отличную работу. Для меня важен процесс обучения, чтобы понемногу становиться хорошим тренером, руководителем. Я развиваюсь, для меня это самое важное.