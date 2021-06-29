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Яя Туре рассказал, почему решил войти в тренерский штаб «Ахмата»

29 июня 2021, 15:11

Бывший футболист «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал, почему принял решение войти в тренерский штаб «Ахмата».

Всё проходит великолепно, сразу начали работу с Андреем Талалаевым. С нетерпением жду дальнейшей работы, получаю удовольствие. Когда я был ещё на Украине, у меня были определённые контакты с Андреем. Это очень интересная фигура в спорте и российском тренерском мире. Были с Талалаевым на связи, общались. Мне очень понравилась его страсть, желание развития футбола. Тренеры не всегда предпочитают брать в свой штаб людей с большим именем. Этот шаг замечателен для меня. Получаю удовольствие от работы с Андреем. Думаю, открою для себя много интересного и буду развиваться как тренер. Андрей — уважаемая фигура в спорте, человек, который имеет за спиной большой опыт.

Смотрю на свой приход в клуб как на процесс адаптации, процесс изучения чего-то нового. Не собираюсь занимать чью-то должность или ещё что-то. Тренерский штаб делает отличную работу. Для меня важен процесс обучения, чтобы понемногу становиться хорошим тренером, руководителем. Я развиваюсь, для меня это самое важное.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
29 июня в 21:54
Да хрен бы с ним,лишь бы не стучал!
протон1
протон1
29 июня в 19:34
ну что успехов. только бы не попал в руки черчесову. сломает карьеру
sir_Alex
sir_Alex
29 июня в 18:36
Странно, конечно.
LAISMEN
LAISMEN
29 июня в 17:01
Чему научат наши тренеры......)))) На ЕВРО уже себя один показал.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
29 июня в 16:36
А на самом деле зачем приехал...???...)....
Project Pandora
Project Pandora ответ АлексАлекс (раскрыть)
29 июня в 16:29
Читали и охотно верим )
КЭТиК
КЭТиК
29 июня в 15:35
Денег много дали, вот и согласился.
АлексАлекс
АлексАлекс
29 июня в 15:35
По поводу денег - почитайте куда он эти самые деньги собирается тратить...
RaulitoS
RaulitoS
29 июня в 15:28
Поиграл бы заодно за Ахмат. Ну а че, в РПЛ с его уровнем можно было бы и пешком походить)
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
29 июня в 15:20
Поток сознания за хорошие бабки
An Jo
An Jo
29 июня в 15:15
Потому что он и его агент Селюк очень-очень любят бабки.
Землянин
Землянин
29 июня в 15:13, ред.
Ни за что не отвечать и получать огромные деньги за это 🎃 ага, ага поработь с Андреем, во заливает
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