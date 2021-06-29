Терюшков: «Можно сказать, что контракт с Глушаковым уже подписан»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал возможное продление контракта полузащитника Дениса Глушакова с «Химками».
С Денисом все хорошо, мы в ближайшее время окончательно подпишем. Уже последние обсуждения прошли, мы обо всех деталях договорились, остались только бюрократические моменты. Можно сказать, что уже все подписано, другого пути у нас нет. Будем наслаждаться игрой Дениса в составе «Химок».
Ранее были слухи, что Глушаков ведёт переговоры о переходе в «Нижний Новгород».
Загнали себя тупик, поставили в позу и радуются... Блаженные...
Загнали себя тупик, поставили в позу и радуются... Блаженные...
Этим всё сказано...
Этим всё сказано...