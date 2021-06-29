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Терюшков: «Можно сказать, что контракт с Глушаковым уже подписан»

29 июня 2021, 11:54

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал возможное продление контракта полузащитника Дениса Глушакова с «Химками».

С Денисом все хорошо, мы в ближайшее время окончательно подпишем. Уже последние обсуждения прошли, мы обо всех деталях договорились, остались только бюрократические моменты. Можно сказать, что уже все подписано, другого пути у нас нет. Будем наслаждаться игрой Дениса в составе «Химок».

Ранее были слухи, что Глушаков ведёт переговоры о переходе в «Нижний Новгород».

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Все комментарии
1-я конная
1-я конная
29 июня в 18:02
А в следующем сезоне можно и в Спартак вернуться
Сп62
Сп62 ответ dok66 (раскрыть)
29 июня в 17:14
Мастерство не пропьёшь. А вот здоровье?
particular
particular
29 июня в 16:16
"...другого пути у нас нет..."
Загнали себя тупик, поставили в позу и радуются... Блаженные...
ДСА
ДСА
29 июня в 14:57
Денис выбил таки свой миллион.
dok66
dok66
29 июня в 14:55
Ну дали работу Денису , и хорошо ! Хоть какое-то время подержит себя в форме . А то ведь самогон очень хитрая штука - вроде приятная на ощупь , а внутри то засада !
Caniggia
Caniggia
29 июня в 14:14
Для Химок этот старый пешеход ещё норм!
karnager
karnager
29 июня в 13:59
Глушаков прописался в Москве. Так бы в деревне уже спился давно)
Mi6
Mi6
29 июня в 13:47
Куда катится мир?))
YVG
YVG
29 июня в 13:04
А куда Глушаков денется?
ermak6848
ermak6848
29 июня в 12:45
только чернила не высохли ещё
Ironigor
Ironigor
29 июня в 12:32, ред.
Будем наслаждаться в сауне с Глушаковым, - другого пути у нас нет !!!)))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 июня в 12:22
Другого пути у нас нет.

Этим всё сказано...
mihaluch
mihaluch
29 июня в 12:03
Главное не дать усилиться конкурентам.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 июня в 12:02
Опытный игрок пригодится
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