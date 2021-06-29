ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Семак: «Дания оказалась более удачливой, чем Россия»

29 июня 2021, 11:30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

До финальной части Евро-2020 могли многие предположить, что с бельгийцами будет сложно, они объективно сильнее. Финляндию нужно было обыгрывать — так и произошло. Что касается датчан, то здесь и фактор чужого поля, и они оказались более удачливыми, если говорить по первому тайму. Достаточно равная игра, наши неплохо смотрелись, могли забить, но пропустили. В концовке сложно было рассчитывать на положительный результат. Дальше включилась разница: кто-то с тремя очками вышел, но у нас, к сожалению, разница не позволила включиться в борьбу, чтобы выйти в следующий этап.

Семак является одним из кандидатов на должность нового тренера сборной России.

Все новости
«Он ведёт себя трусливо». Боярский раскритиковал Черчесова
Сегодня, 18:17 Комментарии11
Губерниев предложил кандидатуру Карпина на должность тренера сборной России
Сегодня, 17:28 Комментарии33
Российский гонщик Формулы-1 Мазепин: «Надеюсь, Украина выиграет Евро-2020»
Сегодня, 17:17
Уткин: «Дюков склонен сохранить Черчесова на должности гостренера»
Сегодня, 15:55 Комментарии19
Ордец: «Лёгкой прогулки для Англии в матче с Украиной не будет»
Сегодня, 12:20 Комментарии10
Никифоров: «Почему „Спартак“ не устроил проводы Карпину, как Тедеско?»
Сегодня, 10:51 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
морозз
морозз
29 июня в 17:58
И это говорит тренер чемпиона России по футболу, пипец!
Медив
Медив
29 июня в 17:57, ред.
Лол, последние три года футбол, что сборной, что клубов - одно сплошное позорное невезение. Так сходу и не припомнить, хоть один матч, где удача была не на стороне соперников...Датчанам везло, сербам везло, словакам... Разве что Словении немного не повезло. А так еще везло Брюгге и Ред Буллу, Лудогорцу и Ференцварошу, Вольфсбергу и Хайфе, Локомотиву из Тбилиси и Нефтчи...
Тут больше удивляет не то, что повезло датчанам, а что не повезло финнам. Но к следующему Евро и это исправят
112910415
112910415
29 июня в 17:29
новая метла, как видим, метёт ровно так же, как старая
Красноморец
Красноморец
29 июня в 14:15
Если он уже начинает прикрывать сборную везением-невезением, то нечего ему там делать!
Caniggia
Caniggia
29 июня в 14:03
Только не надо ещё одного труса (Семака) в сборную со своими автобусами! Надоело! Неужели нельзя проиграть по-мужски, как хорваты Испании или выдать феерию, как Швейцария с Францией? Нет, надо трусливо окопаться в своей штрафной и позорно слить! Эх, милый Гус, как же нам тебя не хватает!
Oplot
Oplot
29 июня в 13:58, ред.
Семаку сейчас нужно готовиться к ЛЧ в котором Зенит покажет высший класс а кому повезло тому уже повезло.А финал лч пройдет в питере!!!поэтому все шансы у Зенита,команда будет готовиться усердно,рвать и метать.Ну и реальная цель конечно же Финал Лиги Чемпионов!!!
Бубнин
Бубнин
29 июня в 13:53, ред.
Сергей Богданович просто напомнил незнающим, что победитель в футболе определяется бросанием судьей монетки в начале игры.
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
29 июня в 13:09
Обоснованная схема, уважаемый!
Причём, очень жизнеспособная! Солидный взгляд на порочную ситуацию...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
29 июня в 12:45
От автора: "Мы не можем позволить брать себе таких игроков, как "Брюгге"" и "У меня не стояло никаких задач в Лиге Чемпионов"

От первого изобретателя тактики "Все вешаем толпой на Дзюбу, он разберется" за два года до Черчесова

От обладателя титулов "Самый модный тренер РПЛ" - 2019, 2020, 2021 и "Уфимский физрук" - 2017

Скоро на всех телевизорах и мониторах страны. Сергей "Достаточно равная игра, наши неплохо смотрелись, могли забить, но пропустили" Семак!

Выведем наши оправдания на новый уровень с Сирожей!
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Давайте думать (раскрыть)
29 июня в 12:42
Как не странно возможна будет рокировка. "Зенит" ведет переговоры с Петковичем, ставки которого возросли после победы над французами. В случае его согласия, чтобы не обижать Семака, его отправляют рулить сборной. Черчесова тоже обижать не будут и подыщут ему какой-нибудь клуб из первой восьмерке РПЛ. Какой, не берусь гадать ("Зенит" соответственно исключаем). Вполне в духе всей работы РФС. Все зависит от согласия Петковича, которое может запустить весь процесс. Кто в выигрыше: РФС, "Зенит" - до остальных дела нет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
29 июня в 12:39
Дания была более удачливой ,чем наши ,ты сказал " удачливой ??? Чего людей-то смешишь ? М-даааа!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 июня в 12:38
Да не потянет он сборную, он и сам это понимает. Гуляют просто разные варианты, почему бы и Семака не назвать?
Что касается сборной, то с датчанами в первом тайме она смотрелась неплохо.
У хозяев мало что получалось, потому и решились на удар издали. Толи Матвей был прикрыт, толи проспал момент - непонятно. Ну а во втором тайме Зобнин сделал подарок, а там уже и кураж к датчанам пришёл.
Не оправдываю сборную и не хочу туда Семака. Нужен кто-то другой, желательно молодой...
112910415
112910415
29 июня в 12:29
итак, новый тренер будет читать текст по методичкам старого ...
нам не будет трудно привыкать к нему )
Мага Шульман
Мага Шульман
29 июня в 12:28
И этого товарисча прочат на смену лысому ?! Ужас!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 июня в 12:24
Точнее сказать более сильная команда.
Давайте думать
Давайте думать
29 июня в 12:02
И кто-то это раздолбая хочет видеть у руля сборной?
Все живут какой-то мифическойнадеждой и надеются на какую-то более мифическую удачу имхо уыа потолок для травоядов
За адекватность
За адекватность
29 июня в 12:02
Как-то убийственно Дания оказалась "более удачливой" сначала на молодежном ЧЕ, а потом и на взрослом, и даже одинаково на три мяча разницы что там, что тут "удачливей" оказались.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ hoper (раскрыть)
29 июня в 12:01
Именно так, Семак боится хозяина обидеть. Мы говорим Дюков, подразумеваем Газпром. Дания на 10 месте в рейтинге Фифа, а мы уже на 40-е скатились. О чем разговор?
stanichnik
stanichnik
29 июня в 11:58
Сергей Богданович более остальных сдержан в оценке игры нашей сборной по футболу в решающем матче с датчанами за выход из группы. О везении одних и невезении других можно рассуждать если бы была равная игра, а разница в счёте минимальной. Но статистика вещь упрямая и цифры говорят сами за себя: владение мячом в полтора раза на строне датчан, по количеству ударов почти трёхкратное преимущество в пользу соперников, а по числу попаданий в створ в пять раз и, что самое главное счёт на табло четыре -ноль! Семак просто не хочет часть вины брать на себя, ведь в составе той команды были и его подопечные, поэтому ищет слова оправдания провала нашей сборной, а не называет основные системные проблемы нашего футбола.
hoper
hoper
29 июня в 11:34
А может датчане просто лучше играют в футбол и не зажрались как члены сборной России например
112910415
112910415
29 июня в 11:33
будущий тренер сборной приступил ...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100