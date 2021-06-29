Семак: «Дания оказалась более удачливой, чем Россия»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.
До финальной части Евро-2020 могли многие предположить, что с бельгийцами будет сложно, они объективно сильнее. Финляндию нужно было обыгрывать — так и произошло. Что касается датчан, то здесь и фактор чужого поля, и они оказались более удачливыми, если говорить по первому тайму. Достаточно равная игра, наши неплохо смотрелись, могли забить, но пропустили. В концовке сложно было рассчитывать на положительный результат. Дальше включилась разница: кто-то с тремя очками вышел, но у нас, к сожалению, разница не позволила включиться в борьбу, чтобы выйти в следующий этап.
Семак является одним из кандидатов на должность нового тренера сборной России.
Что касается сборной, то с датчанами в первом тайме она смотрелась неплохо.
У хозяев мало что получалось, потому и решились на удар издали. Толи Матвей был прикрыт, толи проспал момент - непонятно. Ну а во втором тайме Зобнин сделал подарок, а там уже и кураж к датчанам пришёл.
Не оправдываю сборную и не хочу туда Семака. Нужен кто-то другой, желательно молодой...
Что касается сборной, то с датчанами в первом тайме она смотрелась неплохо.
У хозяев мало что получалось, потому и решились на удар издали. Толи Матвей был прикрыт, толи проспал момент - непонятно. Ну а во втором тайме Зобнин сделал подарок, а там уже и кураж к датчанам пришёл.
Не оправдываю сборную и не хочу туда Семака. Нужен кто-то другой, желательно молодой...