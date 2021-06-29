ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Романцев — о вылете сборной России: «Не всё упирается в коварный лимит»

29 июня 2021, 18:53

Легендарный наставник «Спартака» Олег Романцев прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

Думаю, не все в этом вопросе упирается в этот коварный лимит. Мы видели, что сегодняшняя сборная по многим игровым компонентам уступала соперникам по группе. Да, никто не может упрекнуть наших ребят в стремлении избегать борьбы.

Но одного этого для успеха в таких масштабных турнирах недостаточно. Вот и выходит, что нынешнее поколение в нашем футболе просто не самое сильное. Возможно, в этом какую-то роль и сыграл тот самый лимит. Но точно не главную. И мне жаль, что ситуация именно такова.

Ранее стало известно, что руководство РФС обсуждает тему смены тренера сборной России.

Все новости
«Он ведёт себя трусливо». Боярский раскритиковал Черчесова
Сегодня, 18:17 Комментарии12
Губерниев предложил кандидатуру Карпина на должность тренера сборной России
Сегодня, 17:28 Комментарии33
Российский гонщик Формулы-1 Мазепин: «Надеюсь, Украина выиграет Евро-2020»
Сегодня, 17:17
Уткин: «Дюков склонен сохранить Черчесова на должности гостренера»
Сегодня, 15:55 Комментарии19
Ордец: «Лёгкой прогулки для Англии в матче с Украиной не будет»
Сегодня, 12:20 Комментарии10
Никифоров: «Почему „Спартак“ не устроил проводы Карпину, как Тедеско?»
Сегодня, 10:51 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mars6791
mars6791 ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 05:53
Ну, если вы не можете отличить игру сборной при Романцеве от игры сборной Черчесова, ну не знаю, стоит ли вам вообще смотреть футбол.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 июня в 21:52
Наши играют не в футбол а дзюбабол.
Союзник противников
Союзник противников
29 июня в 21:52, ред.
На первом месте давно безумные, не заслуженные трудом деньги.РПЛ-"Распил премьер-лига".
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Gahi (раскрыть)
29 июня в 21:05, ред.
Все всё понимают, якобы, но ничего не меняется...что 10 лет назад, что сейчас...ни в еврокубках, ни на ЧЕ/ЧМ - сплошной регресс. А всё потому что ищут простые решения сложных проблем, но такого не бывает, к сожалению... Серьёзные проблемы требуют серьёзной работы над ними.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Garrincha58 (раскрыть)
29 июня в 20:59
Это если только не смотрел футбол при Романцеве.
У Семака есть дорогие игроки и он ничего не может даже в слабейших группах с аутсайдерами лч
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 июня в 20:58
Просто Евро сложился неудачно для реально топовых сборных
berda2003
berda2003
29 июня в 20:28
вопрос системный: начиная от идеологии, и заканчивая зарплатой австрийского чабана-бездельника...
начиная от названий: институт - университет, спортивная школа - академия, дублёры - спартак-2, тютявин - миллионер, зобнин - миллиардер, и т.д.
а играть просто в футбол - НЕКОМУ!!!
Caniggia
Caniggia
29 июня в 20:26
При Романцеве мы никогда никого не боялись, хоть и проигрывали фаворитам. Но мы с ними играли, и играли достойно, на встречных курсах, но никогда не в автобус! Ох, как жаль, что ОИР по состоянию здоровья уже не возглавит сборную! Это наш великий тренер!
Gahi
Gahi
29 июня в 20:25, ред.
Все понимают что требуются кардинальные изменения в подготовки спортсменов и комплекса мер, которые должны помочь игрокам соответствовать уровню мастеров футбола мирового класса. А латание дыр и сменой тренеров вопроса не решить, нужен комплексный подход который должен охватывать и контролировать весь процесс футбольного хозяйства от детей до мастеров. Чтобы вовремя корректировать и при необходимости  в зависимости от ситуации которая будет складываться в этой работе. А для этого нужны специалисты которые в состоянии решать поставленные задачи, которых к сожалению не так много осталось.  Для этого нужно в первую очередь провести конференцию которая позволит всем обменяться мнением и выработать направление как двигаться вперёд чтобы за короткое время преодолеть это разрыв в подготовке качественных футболистов. Удачи 
Ironigor
Ironigor ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
29 июня в 20:15
Крах как темно !!!)))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Ironigor (раскрыть)
29 июня в 20:12
Да нет, тоже 4 буквы, но на "Ж"!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Garrincha58 (раскрыть)
29 июня в 20:06, ред.
При Романцеве никогда не было таких проходных групп, и даже там наши играли достойно! Чего стоит победа России на Стад Де Франс, где французы до этого никому не проигрывали! Да и 6 мячей ЦСКА можно припомнить!)
Garrincha58
Garrincha58
29 июня в 20:03
при тебе Романцев наша сборная играла не намного лучше хотя игроки были на порядок сильней значит и ты был не особо тренер а так типа Семака всё делали для того чтобы Спартак был чемпионом как и сейчас с Зенитом
ЮЗИК
ЮЗИК
29 июня в 19:30
Надо убрать срочно лимит и заодно усача из сборной, и создавать новую команду
112910415
112910415
29 июня в 19:13
а нам-то как жаль ...
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
29 июня в 19:11, ред.
у россиян всегда виноваты все кроме виноватых
так и остался открытым вопрос для чего они выходят на поле , беспомощные мажоры с завышенным эго , впрочем как и большинство ихних , и никогда не признают что проблема в них самих - то отравили , то судья , то просто не их день ,
зато давайте вспомним сколько понтов было перед евро
Ironigor
Ironigor
29 июня в 19:10
Ситуация во всём нашем футболе ⚽ находится под словом - КРАХ !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 июня в 19:02
Усатого нужно попросить...
За адекватность
За адекватность
29 июня в 19:02
"Мы видели, что сегодняшняя сборная по многим игровым компонентам уступала соперникам по группе." Уже как-то писал анекдот. "Футбол на Руси изобрели в 13 веке. Тренировали древнерусские футбольные команды старцы. Поэтому игроки по полю не бегали, а ходили с чувством собственного достоинства и с мудрым выражением лица. Эта традиция сохранилась в нашем футболе и по сей день."
протон1
протон1
29 июня в 18:56
я представляю как больно ему смотреть что происходит со сборной страны.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100