Романцев — о вылете сборной России: «Не всё упирается в коварный лимит»

Легендарный наставник «Спартака» Олег Романцев прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.
Думаю, не все в этом вопросе упирается в этот коварный лимит. Мы видели, что сегодняшняя сборная по многим игровым компонентам уступала соперникам по группе. Да, никто не может упрекнуть наших ребят в стремлении избегать борьбы.
Но одного этого для успеха в таких масштабных турнирах недостаточно. Вот и выходит, что нынешнее поколение в нашем футболе просто не самое сильное. Возможно, в этом какую-то роль и сыграл тот самый лимит. Но точно не главную. И мне жаль, что ситуация именно такова.
Ранее стало известно, что руководство РФС обсуждает тему смены тренера сборной России.