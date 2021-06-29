Романцев — о вылете сборной России: «Не всё упирается в коварный лимит»

Легендарный наставник «Спартака» прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020.

Думаю, не все в этом вопросе упирается в этот коварный лимит. Мы видели, что сегодняшняя сборная по многим игровым компонентам уступала соперникам по группе. Да, никто не может упрекнуть наших ребят в стремлении избегать борьбы.

Но одного этого для успеха в таких масштабных турнирах недостаточно. Вот и выходит, что нынешнее поколение в нашем футболе просто не самое сильное. Возможно, в этом какую-то роль и сыграл тот самый лимит. Но точно не главную. И мне жаль, что ситуация именно такова.