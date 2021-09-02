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Хабиб Нурмагомедов: «Дзюба? Заболотный такого же уровня игрок»

02 сентября 2021, 00:47
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Российский боец Хабиб Нурмагомедов поделился мнением касательно отборочного матча к чемпионату мира-2022 года между Россией и Хорватией. Поединок завершился со счётом 0:0. Этот матч стал дебютным в качестве главного тренера для Валерия Карпина.

Команде нужно сыграться. Захарян? Был лучшим сегодня на поле. Хочу ещё отметить Гильерме — он пару раз спас наши ворота.

Смолова не хватало. Дзюба? Заболотный такого же уровня игрок. Артём долгое время был лучшим? Я тоже долгое время был чемпионом UFC, но сейчас уже моё время прошло.

Болельщики сборной России приготовили сюрприз для Валерия Карпина прямо во время матча.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 сентября 2021 в 08:28
И Дзюба и ЗБ ваще не и6роки!
КЭТиК
КЭТиК
02 сентября 2021 в 08:15
Дзюбу уже похоже списали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
02 сентября 2021 в 07:57
...только у Дзюбы забито раз в сорок больше. А так оба никакенные...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 сентября 2021 в 07:31
Оба зависят от партнёров
Василий 50
Василий 50
02 сентября 2021 в 07:29
Заболотный умеет сальто делать.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 сентября 2021 в 07:25
Заболотный, как и Дзюба, средний игрок
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 сентября 2021 в 06:48
Два типичных продукта российского футбола, просто одно излишне распиарено и слишком много о себе возомнило, а так разница минимальна. А появление на замене Заболотного вместо Смолова - возможно были основания. Переиграть Хорватию в их штрафной, да и существует мнение, что Федор недорабатывает в отборе, а положа руку на сердце, Хорватия, не смотря на то что сейчас она представляет лишь жалкую тень себя трехгодичной давности, все таки имела больше шансов увезти три очка, чем сборная России.
Gahi
Gahi
02 сентября 2021 в 06:18
Каждому отведено время и возможность добиться результата, но не каждый готов работать над собой столько, чтобы достичь желаемого результата. Удачи
Locomotive Breath
Locomotive Breath
02 сентября 2021 в 06:06
Сказал то, что и так всем понятно. Как говорится - ресурс исчерпан. Нынче рукастый отработка, не более. Аминь.
valt134
valt134
02 сентября 2021 в 05:28
А можно я я буду экспертом???
Leha-ha50
Leha-ha50
02 сентября 2021 в 04:52
Хабибу Дзюба возразить не посмеет .
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
02 сентября 2021 в 03:47
Головин играл опорника , причем оттянутого, впереди играл Кузяев, который к сожалению заигрывался.
протон
протон
02 сентября 2021 в 01:39
Смело играли, это очень понравилось
И высоко встречали, тоже здорово
Но показалось, что минуте на 65 задохнулись, но потом как будто второе дыхание открылось, да и замены помогли
Короче дебютный матч Георгиевича тренера можно в актив занести
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
02 сентября 2021 в 00:50, ред.
Зе сегодня был активен, жаль, у нас проблемы с созиданием моментов. Зе - типичный игрок завершения все-таки, ждать, что он сам обыграет пару человек, нельзя, ему нужно скинуть под удар. Нужен креативный игрок под нападающими, и, видимо, из нынешнего поколения вряд ли дождемся, Миранчук кроме "Локо" с тепличными условиями не может нигде показать класса, Головин слишком шаблонный, нужен фантазиста, ждем новое поколение.
протон
протон
02 сентября 2021 в 00:49
Грамотно. все чётко разложил
Гость
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