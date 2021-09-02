Хабиб Нурмагомедов: «Дзюба? Заболотный такого же уровня игрок»

Российский боец Хабиб Нурмагомедов поделился мнением касательно отборочного матча к чемпионату мира-2022 года между Россией и Хорватией. Поединок завершился со счётом 0:0. Этот матч стал дебютным в качестве главного тренера для Валерия Карпина.
Команде нужно сыграться. Захарян? Был лучшим сегодня на поле. Хочу ещё отметить Гильерме — он пару раз спас наши ворота.
Смолова не хватало. Дзюба? Заболотный такого же уровня игрок. Артём долгое время был лучшим? Я тоже долгое время был чемпионом UFC, но сейчас уже моё время прошло.
Болельщики сборной России приготовили сюрприз для Валерия Карпина прямо во время матча.
И высоко встречали, тоже здорово
Но показалось, что минуте на 65 задохнулись, но потом как будто второе дыхание открылось, да и замены помогли
Короче дебютный матч Георгиевича тренера можно в актив занести
И высоко встречали, тоже здорово
Но показалось, что минуте на 65 задохнулись, но потом как будто второе дыхание открылось, да и замены помогли
Короче дебютный матч Георгиевича тренера можно в актив занести