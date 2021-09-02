Хабиб Нурмагомедов: «Дзюба? Заболотный такого же уровня игрок»

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02 сентября 2021, 00:47

Российский боец Хабиб Нурмагомедов поделился мнением касательно отборочного матча к чемпионату мира-2022 года между Россией и Хорватией. Поединок завершился со счётом 0:0. Этот матч стал дебютным в качестве главного тренера для .

Команде нужно сыграться. Захарян? Был лучшим сегодня на поле. Хочу ещё отметить Гильерме — он пару раз спас наши ворота. Смолова не хватало. Дзюба? Заболотный такого же уровня игрок. Артём долгое время был лучшим? Я тоже долгое время был чемпионом UFC , но сейчас уже моё время прошло.

Болельщики сборной России приготовили сюрприз для Валерия Карпина прямо во время матча.